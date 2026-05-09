مسؤولون أمريكيون: صبر ترمب ينفد تجاه التعنت الإيراني

أكدت مجلة ذا أتلانتك، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بدأ يشعر بـ الملل وصبره ينفد بشأن حرب إيران بسبب التعنت الإيراني.
وقالت إن المفاوضات مع إيران، لم تسر وفق توقعاته، فبينما يعلن انتصارات متتالية، يسود القلق والتردد خلف الأبواب المغلقة داخل البيت الأبيض، وسط تحدٍّ يتمثل في كيفية إنهاء الصراع في ظل تعنّت طهران ورفضها تقديم التنازلات.
ونقلت عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم أن الرئيس ترمب بات يرغب بشدة في إنهاء الحرب، بعدما طالت أكثر مما كان يتوقع، وتحولت إلى عبء سياسي واقتصادي قبل انتخابات التجديد النصفي وزيارته المرتقبة إلى الصين الأسبوع القادم.
وفي تقرير نشرته المجلة، أمس الجمعة، نقلت عن 5 من مساعدي ترمب ومستشاريه الخارجيين قولهم: إن الرئيس مقتنع بأنه قادر على تسويق أي اتفاق مع إيران باعتباره انتصاراً، حتى لو لم يحقق كل الأهداف التي أعلنتها إدارته منذ بداية الحرب، وفي مقدمتها تقليص البرنامج النووي وتغيير سلوك طهران الإقليمي.
وبحسب التقرير، لم يكن ترمب يتوقع أن تنتهي الحرب بهذا الشكل، إذ قال لمقربين منه بعد العملية العسكرية التي أطاحت بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إن إيران ستكون فنزويلا أخرى، وفق ما نقلته المجلة عن مستشارين خارجيين له.
وكان ترمب يعتقد، أن التفوق العسكري الأمريكي سيحسم المعركة خلال أيام أو أسابيع قليلة، وهو ما يحدث على أرض الواقع.