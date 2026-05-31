Icon

ظهور أول لشبل الباندا “ريو” في إندونيسيا Icon ضيوف برنامج خادم الحرمين للحج والعمرة والزيارة يصلون إلى المدينة المنورة Icon مسيّرة أوكرانية تستهدف محطة زابوريجيا النووية Icon استخبارات أوروبية تتهم روسيا بمحاولة سرقة التكنولوجيا الغربية Icon زلزال بقوة 5 درجات يضرب جزر فيجي Icon الجيش الأمريكي “يعطّل” سفينة تجارية حاولت كسر الحصار على إيران Icon رياح نشطة تحجب الرؤية على منطقة تبوك Icon انكماش نشاط الصناعات التحويلية بالصين Icon شغب واعتقالات في فرنسا بعد فوز باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا Icon ترامب يدرس إلغاء حفلات “التأسيس” في واشنطن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

مسيّرة أوكرانية تستهدف محطة زابوريجيا النووية

الأحد ٣١ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٥٩ صباحاً
مسيّرة أوكرانية تستهدف محطة زابوريجيا النووية
المواطن- فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قالت شركة روس آتوم الروسية، إن طائرة مسيرة أوكرانية استهدفت محطة زابوريجيا النووية الخاضعة لسيطرة روسيا، وهي الأكبر في أوروبا، دون أن تتسبب في أضرار للمعدات الرئيسية، لكنها أحدثت ثقباً في جدار إحدى غرف الآلات.

وقال أليكسي ليخاتشيف، رئيس روس آتوم، في بيان: “استهدفت طائرة مسيرة ملغومة أوكرانية بعد ظهر اليوم مبنى الآلات في الوحدة السادسة، ما أدى إلى انفجار لاحق”. وأضاف أن الانفجار “لم يلحق أضراراً بالمعدات الرئيسية، لكنه أحدث ثقباً بجدار قاعة الآلات”.

من جهته نفى الجيش الأوكراني الاتهامات الروسية، واصفاً إياها بأنها “حيلة دعائية جديدة”، وقال إن القوات الأوكرانية لم تستهدف وحدة الطاقة رقم ستة في محطة زابوريجيا النووية.

وذكر الجيش في بيان “يتصرف العسكريون الأوكرانيون بدقة وفقاً للقانون الإنساني الدولي، ويدركون تماماً عواقب أي أعمال تستهدف المنشآت النووية”.

وأضاف “في الجزء المعني من خط الجبهة، لم تكن هناك أي معارك نشطة في أثناء الواقعة، ولم تُستخدم أي أسلحة”.

وسيطرت روسيا على محطة زابوريجيا النووية في مارس (آذار) 2022، ولا تزال بالقرب من خطوط المواجهة في المنطقة الواقعة جنوب شرقي أوكرانيا. وتعرضت المحطة لقصف متكرر خلال الحرب المستمرة منذ أربع سنوات، ما يثير مخاوف من وقوع حادث نووي في المنشأة.

وقال ليخاتشيف: “نقترب خطوة أخرى من واقعة قد تؤثر على الأرجح حتى على من يعيشون بعيداً عن حدود روسيا وأوكرانيا، ويعتقدون أنهم في مأمن تام”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

استخبارات أوروبية تتهم روسيا بمحاولة سرقة التكنولوجيا الغربية
العالم

استخبارات أوروبية تتهم روسيا بمحاولة سرقة التكنولوجيا...

العالم
رومانيا تعلن القنصل الروسي شخصاً غير مرغوب فيه وتطلب منه المغادرة
العالم

رومانيا تعلن القنصل الروسي شخصاً غير مرغوب...

العالم