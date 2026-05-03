المظومة أسهمت في تيسير إجراءات سفرهم بسلاسة وتنظيم

مشاهد إنسانية معبّرة لوداع الحجاج في إسطنبول ضمن مبادرة طريق مكة

الأحد ٣ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٧:٠٢ مساءً
مشاهد إنسانية معبّرة لوداع الحجاج في إسطنبول ضمن مبادرة طريق مكة
المواطن - واس

وثّقت وكالة الأنباء السعودية (واس) المشاهد الإنسانية في صالات المغادرة بمدينة إسطنبول بالجمهورية التركية، لوداع حجاج بيت الله الحرام قبل مغادرتهم إلى المملكة لأداء مناسك الحج، ضمن منظومة مبادرة طريق مكة التي أسهمت في تيسير إجراءات سفرهم بسلاسة وتنظيم متكامل.

وتجلّت في تلك اللحظات صور إنسانية عفوية، حيث حرصت الأسر على مرافقة الحجاج حتى بوابات السفر، في أجواء يغلب عليها التأثر والرجاء مع اقتراب بداية الرحلة الإيمانية.
وعكست هذه المشاهد عمق الارتباط الروحي بالحج، إذ بدت مشاعر الفرح ممزوجة بالحنين، في مواقف تختصر معاني الشوق والرهبة، وتجسّد مكانة هذه الفريضة في وجدان المسلمين.

وأسهمت مبادرة طريق مكة في تهيئة رحلة الحجاج منذ وصولهم إلى المطار، عبر إنهاء متطلبات السفر، والتحقق من الاشتراطات النظامية والصحية، وأخذ الخصائص الحيوية، وترميز الأمتعة وربطها بمقار سكنهم في مكة المكرمة؛ مما أتاح لهم تجربة سفر ميسّرة خففت من أعباء التنقل ومكّنتهم من التفرغ للجانب الروحي.

وتواصل المبادرة تقديم نموذج متكامل في خدمة ضيوف الرحمن، يجمع بين كفاءة التنظيم والبعد الإنساني، لتكون لحظة السفر بداية لرحلة إيمانية ميسّرة نحو رحاب الحرمين الشريفين.

يُذكر أن وزارة الداخلية تنفذ المبادرة في عامها الثامن بالتعاون مع وزارات الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، والهيئة العامة للأوقاف، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات، بالتكامل مع الشريك الرقمي (مجموعة stc)، وشهدت المبادرة منذ إطلاقها عام (1438 هـ/ 2017 م) خدمة (1,254,994) حاجًا.

