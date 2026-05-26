رصدت مشاهد جوية نشرتها قناة الإخبارية، انسيابية حركة الحافلات في نقل الحجاج إلى مشعر عرفات اليوم الثلاثاء.
وبدأ حجاج بيت الله الحرام بالتوجه إلى صعيد عرفات الطاهر، مع إشراقة صباح هذا اليوم الثلاثاء، التاسع من ذي الحجة لعام 1447هـ، تملؤهم مشاعر الخشوع والسكينة، وتغمرهم العناية الإلهية، وهم يلهجون بالدعاء والتلبية، سائلين المولى -عز وجل- أن يمن عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار.
وفي ظل جاهزية تامة من جميع القطاعات الحكومية المعنية بخدمة ضيوف الرحمن، تم توفير كافة الخدمات الطبية والإسعافية والتموينية في أرجاء المشعر كافة، تلبيةً لاحتياجات الحجاج الذين توافدوا من شتى بقاع الأرض لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، حامدين الله تعالى على ما هداهم إليه.
مشاهد جوية ترصد انسيابية حركة الحافلات في نقل الحجاج إلى مشعر عرفات#الحج_عبر_الإخبارية
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 26, 2026