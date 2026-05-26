مشاهد جوية ترصد انسيابية حركة الحافلات في نقل الحجاج إلى مشعر عرفات

الثلاثاء ٢٦ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٢٠ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

رصدت مشاهد جوية نشرتها قناة الإخبارية، انسيابية حركة الحافلات في نقل الحجاج إلى مشعر عرفات اليوم الثلاثاء.

وبدأ حجاج بيت الله الحرام بالتوجه إلى صعيد عرفات الطاهر، مع إشراقة صباح هذا اليوم الثلاثاء، التاسع من ذي الحجة لعام 1447هـ، تملؤهم مشاعر الخشوع والسكينة، وتغمرهم العناية الإلهية، وهم يلهجون بالدعاء والتلبية، سائلين المولى -عز وجل- أن يمن عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار.

وواكبت قوافل الحجيج خلال توجهها إلى مشعر عرفات متابعة أمنية دقيقة من مختلف القطاعات؛ حيث انتشر أفراد الأمن على طرق المركبات ومسارات المشاة لتنظيم الحشود وفق خطط التصعيد والتفويج المعتمدة، مع الحرص على إرشاد الحجاج وضمان سلامتهم.

وفي ظل جاهزية تامة من جميع القطاعات الحكومية المعنية بخدمة ضيوف الرحمن، تم توفير كافة الخدمات الطبية والإسعافية والتموينية في أرجاء المشعر كافة، تلبيةً لاحتياجات الحجاج الذين توافدوا من شتى بقاع الأرض لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، حامدين الله تعالى على ما هداهم إليه.

 

 

