مغادرة أولى رحلات مستفيدي مبادرة طريق مكة من أبيدجان بكوت ديفوار

الخميس ٧ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٣٠ مساءً
المواطن - واس

غادرت اليوم، أولى رحلات مستفيدي مبادرة “طريق مكة” من مدينة أبيدجان بجمهورية كوت ديفوار، إلى المملكة عبر صالة المبادرة بمطار فليكس هوفييت بوانيه الدولي، متجهة إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوت ديفوار سعد بن بخيت القثامي، ومعالي وزير النقل والشؤون البحرية أمادو كوني، ومعالي مستشار رئيس جمهورية كوت ديفوار للشؤون الدينية والاجتماعية كوني إدريس، ورئيس المجلس الأعلى للأئمة والمساجد والشؤون الإسلامية عثمان جاكيتي.
وتهدف المبادرة إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن من الدول المستفيدة منها، باستقبالهم وإنهاء إجراءاتهم في بلدانهم بسهولة ويسر، بدءًا من أخذ الخصائص الحيوية وإصدار تأشيرة الحج إلكترونيًّا، مرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة، بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية، وترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، والانتقال مباشرة إلى الحافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الشريكة إيصال أمتعتهم إليها.
يُذكر أن وزارة الداخلية تنفذ المبادرة في عامها الثامن بالتعاون مع وزارات الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، والهيئة العامة للأوقاف، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات، بالتكامل مع الشريك الرقمي (مجموعة stc)، وشهدت المبادرة منذ إطلاقها عام (1438 هـ/ 2017 م) خدمة (1,254,994) حاجًا.

