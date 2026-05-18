مقتل منفذ هجوم مسجد سان دييغو بعد إطلاق نار بالمركز الإسلامي

الثلاثاء ١٩ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:١٩ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

أفادت وكالة أسوشيتد برس، نقلًا عن مصدر أمني، بمقتل المشتبه به في حادثة إطلاق النار التي استهدفت، اليوم الاثنين، مركزًا إسلاميًا في مدينة سان دييغو الأميركية.

وكانت السلطات الأميركية قد أعلنت في وقت سابق وقوع إطلاق نار داخل أو بالقرب من المركز الإسلامي، وسط معلومات أولية تحدثت عن إصابة عدة أشخاص جراء الحادث.

وأوضح المصدر الأمني، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن المشتبه به لقي مصرعه، دون صدور تفاصيل رسمية حتى الآن بشأن ملابسات مقتله أو طبيعة المواجهة التي انتهت بسقوطه.

وقالت شرطة سان دييغو إن البلاغات الأولية أشارت إلى سماع عدة طلقات نارية في المركز الإسلامي الواقع شمال وسط المدينة بنحو 14 كيلومترًا، مؤكدة أن الموقع ظل “نشطًا لكنه تحت السيطرة” خلال الساعات الأولى من الحادث.

ولم يتضح في البداية ما إذا كان مطلق النار داخل المبنى أو خارجه، فيما أظهرت مشاهد بثتها وسائل إعلام أميركية انتشارًا أمنيًا مكثفًا حول الموقع، مع تطويق المنطقة بعشرات المركبات التابعة للشرطة وأجهزة الطوارئ.

كما شهد الموقع عمليات إجلاء للأطفال من المركز الإسلامي وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث ظهر عدد من الأطفال وهم يغادرون المكان برفقة فرق الأمن من موقف السيارات التابع للمركز، الواقع في حي يضم مطاعم ومتاجر شرق أوسطية.

