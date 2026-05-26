منظومة المياه توزع أكثر من 6.4 ملايين متر مكعب في مكة والمشاعر حتى يوم التروية

أعلنت الهيئة السعودية للمياه أن كميات المياه الموزعة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تجاوزت (6.4) ملايين متر مكعب، منذ الأول وحتى الثامن من ذي الحجة (1447هـ) ضمن الخطط التشغيلية لمنظومة المياه لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج.

وأوضحت أن يوم التروية، الثامن من ذي الحجة، شهد توزيع أكثر من 883,640 مترًا مكعبًا من المياه، بالتزامن مع انتقال الحجاج إلى المشاعر المقدسة وارتفاع الطلب، بما يعكس جاهزية المنظومة وقدرتها على مواكبة مراحل الذروة بكفاءة وموثوقية.

وأشارت إلى أن الفرق الفنية والمخبرية أجرت خلال يوم التروية 4,625 فحصًا مخبريًا في مختلف المواقع التشغيلية؛ للتحقق من جودة المياه وسلامتها، وضمان مطابقتها للمعايير الصحية والتشغيلية المعتمدة.

وأكدت الهيئة أن منظومات الإنتاج والنقل والخزن والتوزيع تواصل أعمالها وفق خطط تشغيلية مترابطة لمواكبة الطلب خلال عيد الأضحى وأيام التشريق، مدعومة بأنظمة رقابية وتقنية متقدمة تتابع أداء المنظومة ومعدلات الإمداد وكفاءة التشغيل بشكل مستمر.

وتواصل منظومة المياه تنفيذ خططها التشغيلية بالموائمة مع الجهات ذات العلاقة؛ لضمان أمن الإمداد المائي واستمرارية الخدمات في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وتمكين ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.