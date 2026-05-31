منفذ الوديعة يودّع الحجاج بعد أداء مناسكهم

بإشراف ومتابعة صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، ودّع منفذ الوديعة الحدودي بمحافظة شرورة التابعة لمنطقة نجران الحجاج اليمنيين العائدين لبلادهم بعد أدائهم مناسك الحج لهذا العام، وسط منظومة متكاملة من الخدمات المقدمة من كافة الجهات العاملة بالمنفذ.

وسخرّت الجهات الحكومية إمكاناتها، وكثفّت جهودها الحكومية والصحية والاجتماعية لخدمة الحجاج، والعمل على الإسراع في إنهاء إجراءات مغادرتهم أراضي المملكة بكل يسرٍ وسهولة ودون تأخير، تحقيقًا لتوجيهات القيادة الرشيدة –أيدها الله-، وبمتابعة سمو أمير المنطقة الرامية إلى تذليل وتهيئة كل السبل الممكنة لمغادرتهم إلى بلادهم، وتقديم الرعاية والعناية الكريمة بضيوف الرحمن.

وعبر عدد من الحجاج اليمنيين عن شكرهم وتقديرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله- على ما يبذلونه من جهود لخدمة المشاعر المقدسة وحجاج بيت الله الحرام، مشيرين إلى أن التنظيم المميز لإدارة الحج، والخدمات المتكاملة للحجاج في النقل والقطارات والمخيمات المجهزة بجميع سبل الراحة والرفاهية في جميع المشاعر المقدسة أسهمت في توفير الراحة والطمأنينة للحجاج لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وقدّموا شكرهم لجميع العاملين بمنفذ الوديعة على الحفاوة والترحيب منذ وصولهم للمنفذ، وما لقوه من حسن التعامل والتنظيم الرائع والخدمات المتكاملة والتسهيلات التي قُدّمت لهم؛ مما أسهم في إنهاء إجراءاتهم دون تأخير.