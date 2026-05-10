منفذ جديدة عرعر يواصل استقبال الحجاج القادمين من العراق

يواصل منفذ جديدة عرعر البري بمنطقة الحدود الشمالية استقبال حجاج بيت الله الحرام القادمين برًا من جمهورية العراق، وسط منظومة تشغيل متكاملة أسهمت في انسيابية الحركة وسرعة إنهاء إجراءات الدخول.

وتشمل الخدمات المقدمة في المنفذ التسهيلات الجمركية وإجراءات الجوازات، إلى جانب خدمات صحية وتوعوية تعمل على مدار الساعة، ضمن منظومة ميدانية متكاملة تُعنى بخدمة ضيوف الرحمن.

وسخّرت الجهات المعنية إمكاناتها البشرية والفنية لتنظيم حركة الحجاج وتوجيههم داخل المنفذ، وتقديم الرعاية الصحية والإرشادات اللازمة، بما يعزز كفاءة الأداء وجودة الخدمات المقدمة للحجاج.

وأعرب عدد من الحجاج القادمين عبر المنفذ عن شكرهم وتقديرهم لقيادة المملكة -حفظها الله- على ما تقدمه من خدمات وتسهيلات لضيوف الرحمن، مشيدين بسرعة الإجراءات والتنظيم المتكامل منذ وصولهم إلى منفذ جديدة عرعر، وما لمسوه من عناية واهتمام أسهما في تيسير رحلتهم إلى المشاعر المقدسة.