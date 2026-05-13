ميقات ذي الحليفة.. تطوير متكامل يعزّز رحلة النسك ويرتقي بخدمات ضيوف الرحمن

شهد مسجد ميقات ذي الحليفة حزمة من أعمال التطوير والتأهيل ضمن إستراتيجية متكاملة تهدف إلى تعزيز منظومة الخدمات المقدّمة لضيوف الرحمن، ورفع جودة التجربة الإيمانية للزوار، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، في واحد من أبرز المواقيت المكانية التي تبدأ منها رحلة النسك إلى البيت الحرام.

وتتضمن المشروعات المنفذة رفع الطاقة الاستيعابية للمسجد من خمسة آلاف مصلٍ إلى أكثر من 15 ألف مصلٍ، إلى جانب تطوير منظومة الخدمات داخل المسجد، التي شملت تجديد السجاد بالكامل في منطقة المصلى وفق الهوية البصرية للمسجد، على مساحة تتجاوز 2400 متر مربع، إضافة إلى تطوير الأنظمة الصوتية باستخدام اللواقط الحديثة ومنظومة المزج الصوتي الرقمي عبر وحدة تحكم متصلة بأكثر من 190 سماعة داخلية وخارجية.

وشملت أعمال التطوير والتأهيل تنفيذ أكثر من 24 ممرًا ومحورًا رئيسًا وفرعيًا لتسهيل الحركة والتنقل داخل الميقات، إلى جانب زراعة أكثر من 600 شجرة وشجيرة في الساحات المحيطة، وتركيب أكثر من 7 آلاف كشاف وعمود إنارة، بما يعزز المشهد الحضاري ويرفع كفاءة التشغيل والخدمات.

وتضم المنطقة أكثر من 40 متجرًا ومنفذ بيع متنوعًا تشمل المقاهي والمطاعم ومتاجر المستلزمات والخدمات المساندة، بما يسهم في تلبية احتياجات الزوار ورفع جودة تجربتهم، فيما جُهزت الساحات والمرافق بمنظومة مراقبة حديثة تضم أكثر من 300 كاميرا رقمية تدعم كفاءة التشغيل والمتابعة.

وشملت أعمال التطوير مشروع كورنيش وادي العقيق المجاور للمسجد، الذي صُمم وفق معالجة هندسية تحقق امتدادًا بصريًا متناغمًا مع عمارة المسجد، باستخدام عناصر معمارية مستوحاة من هويته، بما يسهم في إيجاد وجهة حضارية ترتبط بمكونات المسار التاريخي في المدينة المنورة.

وتأتي هذه المشروعات ضمن مهام هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة في الإشراف على مسجد ميقات ذي الحليفة، بالشراكة مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن والجهات ذات العلاقة، ضمن جهود متواصلة لتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدّمة لقاصدي المسجد خلال موسم حج 1447هـ.