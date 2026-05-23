نائب الرئيس التركي يصل إلى المدينة المنورة

وصل نائب رئيس الجمهورية التركية جودت يلماز، والوفد المرافق، إلى المدينة المنورة اليوم، لزيارة المسجد النبوي، والصلاة فيه، والتشرّف بالسلام على الرسول المصطفى -صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه -رضي الله عنهما-.



‏‎وكان في استقباله لدى وصوله مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة المدينة المنورة، ومدير شرطة المنطقة اللواء يوسف عبدالله الزهراني, ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة إبراهيم بن عبدالله برّي، وعدد من المسؤولين.