نسك الحاج في اليوم العاشر

الأربعاء ٢٧ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٤:٤١ مساءً
المواطن - واس

يتوجّه الحاج فجر اليوم العاشر من ذي الحجة من مزدلفة متوجهًا إلى مشعر منى، وذلك لرمي جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات متعاقبات، يُكبّر مع كل حصاة، ثم يذبح الهدي إذا كان عليه هدي، ويأكل منه ويُطعم الفقراء، ثم يحلق أو يقصر شعر رأسه، والحلق أفضل، والمرأة تقصر من شعرها قدر أنملة (الأنملة: تعادل رأس الأصبع)، هذا الترتيب أفضل، وإن قدّم عملًا على العمل الآخر فلا حرج في ذلك.

ويستقبل المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، والحجاج على صعيد منى بوجه خاص، يوم عيد الأضحى فرحين مستبشرين بما أنعم الله عليهم، وناحرين أضاحيهم تقربًا إلى الله عز وجل.

وشُرع للحاج في هذا اليوم رمي الجمرات لإقامة ذكر الله، وعندما يرمي الحاج جمرة العقبة، ويحلق أو يقصر شعر رأسه يكون بذلك قد تم له التحلل الأول، وبإمكانه حينئذٍ أن يلبس ثيابه، وتحل له كل محظورات الإحرام إلا النساء.

بعد ذلك يتوجه ضيوف الرحمن إلى بيت الله الحرام مهللين ومكبرين، ليطوفوا طواف الإفاضة، وهو ركن لا يتم الحج إلا به، ثم يسعى بعده إذا كان متمتعًا، أو إذا لم يكن قد سعى قبل ذلك مع طواف القدوم لمن كان قارنًا أو مفردًا فيلزمه حينها السعي، ويجوز تأخير طواف الإفاضة لما بعد أيام التشريق وجمعه مع طواف الوداع ليصبح طوافًا واحدًا، والذهاب إلى مكة بعد رمي الجمرات.

وبعد طواف الإفاضة في يوم النحر يُباح للحاج جميع محظورات الإحرام، ثم يعود إلى منى للمبيت بها أيام التشريق الثلاثة.

