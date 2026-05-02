نيوكاسل يونايتد يتغلَّب على برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز

تغلَّب فريق نيوكاسل يونايتد على ضيفه برايتون بنتيجة (3 – 1)، في اللقاء الذي أقيم اليوم على ملعب “سانت جيمس بارك” بمدينة نيوكاسل، ضمن الجولة الـ(35) من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل أهداف نيوكاسل كلٌ من الدنماركي ويليام أوسولا في الدقيقة الـ(12)، والإنجليزي دان بيرن في الدقيقة الـ(24)، ومواطنه هارفي بارنز في الدقيقة الـ(95)، فيما سجل هدف برايتون الوحيد اللاعب جاك هينشلوود في الدقيقة الـ(61).

وبهذا الفوز، صعد نيوكاسل للمركز الـ(13) بـ(45) نقطة، فيما تجمَّد رصيد برايتون عند (50) نقطة في المركز السابع.