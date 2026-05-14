هيئة الأمن الصناعي تنفذ خططها التشغيلية والوقائية لموسم الحج

تواصل الهيئة العليا للأمن الصناعي تنفيذ خططها التشغيلية والوقائية الخاصة بموسم الحج لعام 1447هـ، من خلال تكثيف أعمال الرقابة والمتابعة الميدانية على المنشآت الحيوية الواقعة ضمن نطاق إشرافها، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز مستويات الجاهزية ورفع كفاءة أنظمة الأمن والسلامة خلال الموسم.
وشملت الأعمال تنفيذ جولات تفتيشية ميدانية للتحقق من الالتزام بالاشتراطات والمعايير المعتمدة، ومتابعة جاهزية أنظمة الوقاية والحماية، إلى جانب التأكد من كفاءة خطط الطوارئ والاستجابة للحالات الطارئة، بما يضمن استمرارية الأعمال والمحافظة على سلامة المرافق الحيوية.
وأكدت الهيئة أن خططها الميدانية تُنفذ بالتكامل مع الجهات الأمنية والخدمية ذات العلاقة، وبما يواكب الجهود الوطنية المبذولة لخدمة ضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة، ضمن بيئة آمنة ومستقرة تعكس مستوى الجاهزية والتنظيم الذي توليه المملكة لموسم الحج في كل عام.
وتأتي هذه الجهود امتدادًا لدور الهيئة في دعم منظومة الأمن والسلامة، وحرصها المستمر على تطبيق أعلى معايير الوقاية والامتثال في المنشآت الحيوية، بما يُسهم في تعزيز موثوقية الخدمات واستدامتها خلال موسم الحج، وبما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير منظومة الحج والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.