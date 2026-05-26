مزدلفة تكتمل جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن بعد نفرتهم من عرفات Icon 314 ألف راكب لقطار المشاعر المقدسة منذ إطلاق تشغيله Icon كانت حلمًا منذ صغره.. أمنيات الوقوف بعرفة تتحقق للحاج عثمان من النيجر Icon هيئة الطرق: 123 ألف مركبة تعبر الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة في يوم الثامن من ذي الحجة Icon الشؤون الإسلامية ترفع جاهزية مسجد المشعر الحرام بمزدلفة لاستقبال الحجاج Icon سماء مكة تشهد تعامد الشمس على الكعبة المشرفة Icon فيصل بن فرحان يستعرض مستجدات الأوضاع في المنطقة مع رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر Icon الإحصاء: إجمالي أعداد الحجاج لموسم حج 1447هـ بلغ 1,707,301 حاجّ وحاجَّة Icon أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير نواف بن نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز Icon وزارة الداخلية تتابع مؤشرات حركة الحشود بالمشاعر المقدسة عبر منظومة رقمية متقدمة Icon

هيئة الطرق: 123 ألف مركبة تعبر الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة في يوم الثامن من ذي الحجة

الثلاثاء ٢٦ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٦:٤١ مساءً
المواطن- فريق التحرير

سجّلت الهيئة العامة للطرق عبور أكثر من (123) ألف مركبة عبر الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة خلال يوم الثامن من ذي الحجة، ضمن الجهود التشغيلية والتنظيمية الهادفة إلى تسهيل حركة ضيوف الرحمن خلال موسم حج 1447هـ، ورفع كفاءة التنقل على شبكة الطرق في مختلف الاتجاهات المؤدية إلى العاصمة المقدسة.
وأوضحت الهيئة أن مدخل مشعر عرفات تصدّر الطرق من حيث عدد المركبات العابرة بـ(37,747) مركبة، يليه طريق الأمير محمد بن سلمان بـ(28,440) مركبة، ثم طريق الليث بـ(15,731) مركبة.
وبيّنت أن طريق الطائف – مكة المكرمة عبر السيل الكبير شهد عبور (12,365) مركبة، فيما بلغ عدد المركبات العابرة عبر طريق الهجرة (10,673) مركبة، وطريق مكة المكرمة – جدة (بحرة) (8,308) مركبات، إلى جانب طريق مكة المكرمة – الطائف (عقبة الهدا) الذي شهد عبور (6,845) مركبة، وطريق مكة المكرمة – جدة المباشر الذي شهد عبور (3,886) مركبة.
وأكدت الهيئة العامة للطرق استمرار جاهزيتها الميدانية والتشغيلية على الطرق المؤدية إلى المشاعر المقدسة، من خلال متابعة الحركة المرورية ورفع مستوى السلامة والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، بما يسهم في انسيابية التنقل وراحة الحجاج خلال موسم الحج.

