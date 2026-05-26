هيئة الطرق: 123 ألف مركبة تعبر الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة في يوم الثامن من ذي الحجة

سجّلت الهيئة العامة للطرق عبور أكثر من (123) ألف مركبة عبر الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة خلال يوم الثامن من ذي الحجة، ضمن الجهود التشغيلية والتنظيمية الهادفة إلى تسهيل حركة ضيوف الرحمن خلال موسم حج 1447هـ، ورفع كفاءة التنقل على شبكة الطرق في مختلف الاتجاهات المؤدية إلى العاصمة المقدسة.

وأوضحت الهيئة أن مدخل مشعر عرفات تصدّر الطرق من حيث عدد المركبات العابرة بـ(37,747) مركبة، يليه طريق الأمير محمد بن سلمان بـ(28,440) مركبة، ثم طريق الليث بـ(15,731) مركبة.

وبيّنت أن طريق الطائف – مكة المكرمة عبر السيل الكبير شهد عبور (12,365) مركبة، فيما بلغ عدد المركبات العابرة عبر طريق الهجرة (10,673) مركبة، وطريق مكة المكرمة – جدة (بحرة) (8,308) مركبات، إلى جانب طريق مكة المكرمة – الطائف (عقبة الهدا) الذي شهد عبور (6,845) مركبة، وطريق مكة المكرمة – جدة المباشر الذي شهد عبور (3,886) مركبة.

وأكدت الهيئة العامة للطرق استمرار جاهزيتها الميدانية والتشغيلية على الطرق المؤدية إلى المشاعر المقدسة، من خلال متابعة الحركة المرورية ورفع مستوى السلامة والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، بما يسهم في انسيابية التنقل وراحة الحجاج خلال موسم الحج.