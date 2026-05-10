هيئة بحرية: إصابة ناقلة بضائع بمقذوف قبالة سواحل قطر

أفادت هيئة بحرية بريطانية، اليوم الأحد، تلقي بلاغ عن حادث استهدف ناقلة بضائع على بعد 23 ميلاً شمال شرقي الدوحة، مشيرة إلى إصابتها بمقذوف.
وأضافت الهيئة، في بيان لها، أن حريقاً اندلع في الناقلة عقب الحادث، قبل أن تتم السيطرة عليه.
بدوره، أوضح مركز عمليات التجارة البحرية البريطانية أنه لم ترد تقارير تفيد بوقوع خسائر بشرية أو آثار بيئية.