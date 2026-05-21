هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة تنظّم ملتقى المسؤولية الاجتماعية بمشاركة واسعة من مختلف القطاعات

نظّمت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ملتقى المسؤولية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة 2026، بالشراكة مع إدارة المسؤولية الاجتماعية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبمشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، إلى جانب عدد من المختصين والمهتمين بمجالات المسؤولية الاجتماعية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

وشهد الملتقى الذي أقيم بالعاصمة الرياض جلسات حوارية وورش عمل متخصصة ناقشت عددًا من الموضوعات المرتبطة بالتشريعات والتنظيمات، والدمج المهني، والاستدامة في المسؤولية الاجتماعية، ودورها في بناء مبادرات نوعية وشراكات فاعلة تسهم في تعزيز الأثر التنموي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وصاحب الملتقى استعراض العديد من التجارب والمبادرات الناجحة التي قدمتها جهات من مختلف القطاعات؛ بهدف تبادل الخبرات وتحفيز المؤسسات على تبنّي مبادرات أكثر استدامة وشمولية، ويأتي تنظيم الملتقى امتدادًا لجهود الهيئة في تعزيز التكامل مع مختلف القطاعات، ودعم المبادرات ذات الأثر المستدام، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو مجتمع شامل ومتكافئ الفرص.

