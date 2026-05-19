واشنطن تتحرك لمواجهة إيبولا.. فحص للمسافرين وتعليق تأشيرات

أعلنت الولايات المتحدة، الاثنين، تشديد إجراءاتها الاحترازية لمواجهة خطر انتشار فيروس إيبولا، عبر تكثيف فحص المسافرين القادمين من المناطق المتضررة، إلى جانب تعليق خدمات التأشيرات لبعض الدول بشكل مؤقت.

وتأتي هذه الخطوات بعد إعلان منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية دولية على خلفية تفشي الفيروس في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأوضحت وكالة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى الحد من انتقال العدوى ورفع مستوى المراقبة الصحية في المنافذ الأميركية.

وفي تطور لافت، كشف ساتيش بيلاي، مدير الاستجابة لحوادث إيبولا في منظمة الصحة العالمية، أن مواطناً أميركياً أُصيب بالفيروس أثناء عمله داخل الكونغو الديمقراطية.

وقال بيلاي إن المصاب ظهرت عليه أعراض المرض خلال عطلة نهاية الأسبوع، قبل أن تؤكد الفحوص إصابته مساء الأحد، مشيراً إلى أن ترتيبات نقله إلى ألمانيا لتلقي العلاج لا تزال جارية.

وأضاف أن السلطات الأميركية تعمل كذلك على إجلاء ستة أشخاص آخرين لإخضاعهم للمراقبة الصحية، وسط مخاوف من اتساع نطاق العدوى.