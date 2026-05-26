وزارة الحج: اكتمال تصعيد جميع الحجاج إلى مشعر عرفات

أعلنت وزارة الحج والعمرة اكتمال عملية تصعيد جميع حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر عرفات بنجاح، ضمن الخطط التشغيلية والتنظيمية المعتمدة لموسم الحج لهذا العام، وبما يضمن انسيابية الحركة وسهولة انتقال الحجاج بين المشاعر المقدسة.

وأكدت الوزارة أن عملية التصعيد تمت وفق منظومة متكاملة من الخدمات الأمنية والتنظيمية والصحية، وبالتنسيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة، ما أسهم في تنفيذ الخطة بسلاسة ودون تسجيل معوقات تُذكر، وسط جاهزية عالية على مدار الساعة.

ويأتي اكتمال تصعيد الحجاج إلى عرفات استعدادًا لأداء الركن الأعظم من أركان الحج، حيث يقف ضيوف الرحمن اليوم على صعيد عرفات في مشهد إيماني مهيب تتجلى فيه أعظم معاني الوحدة والخشوع.

وتواصل الجهات المعنية جهودها الميدانية في مشعر عرفات لضمان توفير أفضل الخدمات للحجاج، وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.