وزارة الرياضة تنظّم مبادرة “رياضة بلا عذر” بالمدينة المنورة

الأحد ٣ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:١١ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

نظّمت وزارة الرياضة ممثلة بفرعها في منطقة المدينة المنورة، بالتعاون مع فريق مراس الرياضي، مبادرة “رياضة بلا عذر”، وذلك في ممشى العقيق، بهدف تعزيز ثقافة ممارسة النشاط البدني لدى أفراد المجتمع.

وشهدت المبادرة مشاركة عدد من المدربين المختصين، وتضمنت تقديم إرشادات توعوية حول أهمية ممارسة الرياضة، إلى جانب التعريف بالاستخدام الأمثل للمرافق الرياضية المتاحة في المواقع العامة.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود وزارة الرياضة الرامية إلى نشر الوعي بأهمية الرياضة المجتمعية، وتحفيز مختلف فئات المجتمع على تبني نمط حياة صحي، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

يُذكر أن الوزارة تواصل تنفيذ عدد من البرامج والمبادرات النوعية التي تستهدف تفعيل المرافق الرياضية، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الأنشطة البدنية بمختلف مناطق المملكة.

