وزير أمريكي: سنضمن حرية الملاحة عبر مضيق هرمز بالاتفاق أو بدونه

أكد وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، إن بلاده ستضمن حرية تدفق حركة الملاحة عبر مضيق هرمز سواء بموجب اتفاق مع إيران أو بدونه اتفاق.

وقال الوزير، في تصريحات لـ”فوكس نيوز”، أن خشية إيران من قيامنا بفتح المضيق عسكريا جعلتها تدرك أن عليها العودة إلى المفاوضات.

أزمة مضيق هرمز

جاء ذلك بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه، إذا وافقت طهران على ما تم التوصل إليه فستنتهي عملية الغضب الملحمي وسيتم فتح مضيق هرمز للجميع بما في ذلك إيران.

ويواصل وسطاء باكستانيون تقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة وإيران تمهيدا لبدء المفاوضات بعد قرار ترامب بتعليق “مشروع الحرية” الذي أطلقه لفتح مضيق هرمز.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستحصل على اليورانيوم المخصب من إيران، في ظل مساع جارية بين الجانبين للتوصل إلى اتفاق يضع حدا للحرب.

ترامب: سنحصل على اليورانيوم

وجاءت تصريحات ترامب خلال حديثه للصحفيين أثناء مغادرته فعالية في البيت الأبيض، حيث قال بشكل مقتضب: “سنحصل عليه”.

ويعد منع إيران من امتلاك سلاح نووي أحد الأهداف الرئيسية التي أعلنتها إدارة ترامب، خاصة في سياق الضربات العسكرية التي استهدفت مواقع إيرانية خلال الفترة الماضية.

وبحسب المعطيات المتوفرة، لم تقم إيران حتى الآن بتسليم أكثر من 408 كيلوغرامات من اليورانيوم عالي التخصيب، ما يبقي هذا الملف في صلب المفاوضات الجارية بين الطرفين.

وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس، مع استمرار التوترات الإقليمية، وترقب دولي لأي تطورات قد تقود إلى اتفاق جديد أو تصعيد إضافي في المنطقة.