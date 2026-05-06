Icon

وظائف شاغرة لدى شركة الملاحة الجوية Icon روسيا تلمّح لهجوم واسع وعنيف على كييف وتنصح الدبلوماسيين بمغادرتها Icon وصول قافلة مساعدات إنسانية جديدة من السعودية إلى قطاع غزة Icon ترامب: سنحصل على اليورانيوم المخصب من إيران Icon جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز تستقبل أولى رحلات ضيوف الرحمن من بوركينا فاسو Icon “البروق” تزيّن سماء قطاع سراة الباحة في مشهدٍ آسر Icon #يهمك_تعرف | خطوات تقديم طلب الأهلية في حساب المواطن Icon وظائف شاغرة بـ متاجر بنده في 4 مدن Icon القبض على 7 أشخاص لترويجهم 25 كيلوجرامًا من الكوكايين في جدة Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة التأمين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

وزير أمريكي: سنضمن حرية الملاحة عبر مضيق هرمز بالاتفاق أو بدونه

الأربعاء ٦ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٥٦ مساءً
وزير أمريكي: سنضمن حرية الملاحة عبر مضيق هرمز بالاتفاق أو بدونه
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، إن بلاده ستضمن حرية تدفق حركة الملاحة عبر مضيق هرمز سواء بموجب اتفاق مع إيران أو بدونه اتفاق.

وقال الوزير، في تصريحات لـ”فوكس نيوز”، أن خشية إيران من قيامنا بفتح المضيق عسكريا جعلتها تدرك أن عليها العودة إلى المفاوضات.

أزمة مضيق هرمز

جاء ذلك بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه، إذا وافقت طهران على ما تم التوصل إليه فستنتهي عملية الغضب الملحمي وسيتم فتح مضيق هرمز للجميع بما في ذلك إيران.

ويواصل وسطاء باكستانيون تقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة وإيران تمهيدا لبدء المفاوضات بعد قرار ترامب بتعليق “مشروع الحرية” الذي أطلقه لفتح مضيق هرمز.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستحصل على اليورانيوم المخصب من إيران، في ظل مساع جارية بين الجانبين للتوصل إلى اتفاق يضع حدا للحرب.

ترامب: سنحصل على اليورانيوم

وجاءت تصريحات ترامب خلال حديثه للصحفيين أثناء مغادرته فعالية في البيت الأبيض، حيث قال بشكل مقتضب: “سنحصل عليه”.

ويعد منع إيران من امتلاك سلاح نووي أحد الأهداف الرئيسية التي أعلنتها إدارة ترامب، خاصة في سياق الضربات العسكرية التي استهدفت مواقع إيرانية خلال الفترة الماضية.

وبحسب المعطيات المتوفرة، لم تقم إيران حتى الآن بتسليم أكثر من 408 كيلوغرامات من اليورانيوم عالي التخصيب، ما يبقي هذا الملف في صلب المفاوضات الجارية بين الطرفين.

وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس، مع استمرار التوترات الإقليمية، وترقب دولي لأي تطورات قد تقود إلى اتفاق جديد أو تصعيد إضافي في المنطقة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الإمارات تدين استهداف ناقلة تابعة لـ”أدنوك” بمسيرتين في مضيق هرمز
العالم

الإمارات تدين استهداف ناقلة تابعة لـ”أدنوك” بمسيرتين...

العالم
ترامب: سنحصل على اليورانيوم المخصب من إيران
العالم

ترامب: سنحصل على اليورانيوم المخصب من إيران

العالم
مستوى التهديد في مضيق هرمز لا يزال حرجًا
العالم

مستوى التهديد في مضيق هرمز لا يزال...

العالم
ترامب: قد نهاجم إيران مجددًا إذا أساءت التصرف
العالم

ترامب: قد نهاجم إيران مجددًا إذا أساءت...

العالم
ترامب يعلن تعليق العملية العسكرية في مضيق هرمز
العالم

ترامب يعلن تعليق العملية العسكرية في مضيق...

العالم
واشنطن تضغط على دول أجنبية للمشاركة في تحالف لفتح مضيق هرمز
العالم

واشنطن تضغط على دول أجنبية للمشاركة في...

العالم
سنتكوم: سفينتان تجاريتان أميركيتان عبرتا مضيق هرمز بنجاح
العالم

سنتكوم: سفينتان تجاريتان أميركيتان عبرتا مضيق هرمز...

العالم
ترامب يعلن انطلاق “مشروع الحرية” للعبور الآمن بمضيق هرمز
العالم

ترامب يعلن انطلاق “مشروع الحرية” للعبور الآمن...

العالم