وزير الحج والعمرة يناقش نقاط التحسين والاستعداد لموسم حج 1448هـ مع ممثلي شركات الحج

التقى معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، في مشعر منى اليوم، ممثلي شركات الحج، بهدف تقييم الأداء ومناقشة فرص التحسين والاستعداد المبكر لموسم حج 1448هـ.

ورفع معاليه في مستهل اللقاء، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، على ما تحظى به منظومة الحج من دعم وتمكين أسهما في تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن والارتقاء بتجربتهم، مثمنًا الإشراف والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، والذي أسهم في تعزيز التكامل ورفع كفاءة الأداء خلال موسم الحج.

واستعرض معاليه خلال اللقاء أبرز الفرص التطويرية في مختلف مراحل رحلة الحاج، ومناقشة المقترحات التي تسهم في كفاءة التشغيل ورفع مستويات جودة الخدمات وإثراء تجربة الحاج، وأكد معاليه أن الاستعداد لموسم الحج المقبل يبدأ قبل انتهاء الموسم الحالي، انطلاقًا من منهجية العمل المستمر التي تتبناها منظومة الحج، بهدف تعزيز جودة الخدمات والارتقاء بتجربة ضيوف الرحمن، مشددًا على أهمية البناء على النجاحات المتحققة خلال موسم حج 1447هـ، والاستفادة من الدروس المستفادة ومؤشرات الأداء ونتائج قياس رضا الحجاج، مؤكدًا أن التطوير المستمر يمثل نهجًا أساسيًا في منظومة خدمة ضيوف الرحمن.

وناقش اللقاء عددًا من المبادرات التطويرية المتعلقة بالخدمات الرقمية، وآليات التعاقد، وتحسين تجربة الحاج، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة في مجالات الإسكان والنقل والتفويج والخدمات المساندة.

ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود وزارة الحج والعمرة في الاستعداد المبكر لموسم حج 1448هـ، في ظل توجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- بالعناية والاهتمام بضيوف الرحمن، وحرصها على تطوير منظومة الحج، بما يواكب مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، ويرتقي بتجربة الحاج في مختلف مراحل رحلته الإيمانية.