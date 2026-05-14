وزير الخارجية الأمريكي: من مصلحة الصين إنهاء أزمة مضيق هرمز

دعا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الصين إلى لعب دور “أكثر فاعلية” لإقناع إيران بالتراجع عن سلوكها في الخليج، مؤكداً أن حل أزمة مضيق هرمز يصب مباشرة في مصلحة بكين الاقتصادية والاستراتيجية.
وقال روبيو في إن “هناك سفناً صينية عالقة في الخليج”، مضيفاً أن سفينة شحن صينية تعرضت لهجوم خلال الأيام الماضية، معتبراً أن التوتر الحالي بات يشكل تهديداً مباشراً لاستقرار التجارة والطاقة في آسيا، وفقا لـ”العربية”.
وأضاف: “إنها مصدر هائل لعدم الاستقرار.. وتهدد بزعزعة استقرار آسيا أكثر من أي منطقة أخرى، لأنها تعتمد بشكل كبير على المضيق في مجال الطاقة”.