وزير الداخلية يتابع سير العمل في عدد من المواقع الصحية بالمشاعر المقدسة

تابع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، اليوم، سير العمل في عدد من المواقع الصحية التابعة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية في المشاعر المقدسة.

واطّلع سموه خلال جولة قام بها، على مجمع عيادات الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، وما يضمه من عيادات تخصصية وتجهيزات طبية وصيدلية ومخبرية، إلى جانب أقسام العناية الحرجة والخدمات المساندة، التي تعمل ضمن منظومة الرعاية الصحية المقدمة لضيوف الرحمن، بإشراف كوادر طبية وفنية وإدارية متخصصة.

كما شاهد سمو وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا عرضًا مرئيًا استعرض جهود الخدمات الطبية بوزارة الداخلية خلال موسم الحج، وشبكة مزودي الخدمة الصحية، والفرق والعيادات الميدانية والموسمية، إضافة إلى المستشفيات والمراكز الطبية العاملة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.



واطّلع سموه على مركز القيادة والتحكم للخدمات الطبية خلال موسم الحج، وما يوفره من متابعة لحظية لجاهزية المواقع الصحية، وحركة الحالات، وتمركز الفرق الميدانية، ومؤشرات الأداء التشغيلي، بما يدعم سرعة اتخاذ القرار ورفع كفاءة الاستجابة الطبية الميدانية.

وشملت الجولة مستشفى الخدمات الطبية بوزارة الداخلية الميداني بمشعر عرفات، حيث اطّلع سموه على الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة، التي تشمل أقسام الطوارئ والعناية المركزة والإنعاش ووحدات التعامل مع الإجهاد الحراري وضربات الشمس، إلى جانب الخدمات الوقائية والمخبرية والصيدلية.

كما اطّلع الأمير عبدالعزيز بن سعود على جهود الخدمات الطبية في تشغيل العيادات المتنقلة والعربات الطبية والفرق الميدانية، لتقديم الإسعافات الأولية والتوعية الصحية والإرشاد الوقائي، والحد من المخاطر الصحية المرتبطة بالإجهاد الحراري والأمراض المعدية، إضافة إلى توظيف التقنيات الحديثة لتعزيز الرعاية الميدانية، من خلال السوار الصحي الذكي، وتقنيات الاتصال المرئي لدعم الفرق الميدانية طبيًا، واستخدام الطائرات دون طيار لإيصال المستلزمات الطبية عند الحاجة.

رافق سموه، معالي مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، ومعالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الأستاذ محمد بن مهنا المهنا، ونائب المشرف العام على مكتب سمو الوزير المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الربيعة، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان.

