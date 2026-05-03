Icon

سقوط شاشة على أطفال خلال حفل مدرسي في مصر Icon ترامب: قد نهاجم إيران مجددًا إذا أساءت التصرف Icon بلومبرج: الحصار الأمريكي يشل أسطول الظل الإيراني Icon بسبب تكاليف الوقود.. أبراج الهواتف المحمولة في أفريقيا تتجه إلى الطاقة الشمسية Icon استطلاع: الحرب الأمريكية على إيران لا تحظى بنفس شعبية حرب فيتنام Icon وصول أول شحنة نفط روسي إلى اليابان بعد إغلاق مضيق هرمز Icon ثوران بركان مايون أكثر البراكين نشاطًا في الفلبين Icon البنك الإسلامي للتنمية يُقرّ الإستراتيجيات المؤسسية للفترة 2026 – 2030 Icon “البلبل الحساوي” حكاية طائر يرسم البهجة على وجوه المزارعين Icon تنبيه من هطول أمطار ورياح نشطة على منطقة الباحة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

وصول أول شحنة نفط روسي إلى اليابان بعد إغلاق مضيق هرمز

الأحد ٣ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٣١ صباحاً
وصول أول شحنة نفط روسي إلى اليابان بعد إغلاق مضيق هرمز
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

من المتوقع أن تصل أول ناقلة تحمل النفط الخام الروسي، منذ إغلاق مضيق هرمز في الشرق الأوسط إلى اليابان، في وقت مبكر غد الاثنين، طبقا لوزارة الصناعة اليابانية ومصادر أخرى.

وستسلم ناقلة النفط الخام المستورد من قبل شركة تايو أويل إلى منشأة التكرير التابعة للشركة اليابانية في مقاطعة إيهيمه غرب اليابان، حسب وكالة جي.جي.برس اليابانية للأنباء اليوم الأحد.

وقالت المصادر، إن النفط يأتي من مشروع سخالين-2 للنفط والغاز في أقصى الشرق الروسي، وهو مشروع مستثنى من العقوبات الغربية على روسيا بسبب حربها مع أوكرانيا.

وغادرت ناقلة النفط “فويجر” التي ترفع علم سلطنة عمان جزيرة سخالين في أواخر أبريل، طبقا لموقع مارين ترافيك الإلكتروني، المختص بتقديم معلومات حول مواقع السفن.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد