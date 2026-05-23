 التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة

وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ84 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

السبت ٢٣ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٤:١٢ مساءً
المواطن- فريق التحرير

وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الـ(84) التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية, بالتنسيق مع وزارة الدفاع وسفارة المملكة في القاهرة.

وتحمل الطائرة السعودية الـ(84) على متنها كميات كبيرة من السلال الغذائية، تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني الشقيق داخل قطاع غزة.

وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم السعودي المقدم عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة؛ للتخفيف من الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها القطاع.

