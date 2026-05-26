وظائف شاغرة بشركة الفنار في 3 مدن

أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في كل من الرياض، وجدة، والدمام.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مساعد محاسب.
– مهندس تخطيط.
– مدير مشروع.
– مهندس مدني/ ضمان ومراقبة الجودة.
– مهندس/ مشروع واجهة.
– مشرف موقع/ كهرباء.
– مهندس أول/ تصميم واقتراح.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 مايو 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)