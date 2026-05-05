وكالة الفضاء السعودية تطلق النسخة الثانية من مبادرة “ساري 2”

أعلنت وكالة الفضاء السعودية بالشراكة مع أرامكو الرقمية إطلاق النسخة الثانية من مبادرة “ساري 2″، امتدادًا للجهود الهادفة إلى تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز الابتكار في قطاع الفضاء.

وتهدف المبادرة إلى استقطاب طلاب وطالبات البكالوريوس من الجامعات في المملكة، وتمكينهم من تطوير وإطلاق أقمار صناعية صغيرة؛ بما يُسهم في تطوير القدرات الوطنية وترسيخ مكانة المملكة في مجالات علوم وتقنيات الفضاء.

وتسعى “ساري 2” إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الإستراتيجية، تشمل دعم الأبحاث والتجارب العلمية، وتوفير فرص تطبيق عملي في مجال تطوير الأقمار الصناعية وحلول الاتصالات الفضائية الصناعية، إلى جانب تعزيز بيئة الابتكار بين الجامعات، وتنمية المهارات التقنية والهندسية لدى الطلبة في تخصصات وتقنيات الفضاء.

وتوفر المبادرة للمشاركين فرصة تكوين فرق طلابية للعمل على تنفيذ مشروعات متقدمة، تشمل تصميم أقمار صناعية لتطبيقات تدعم مختلف القطاعات التقنية.

وتقدم وكالة الفضاء السعودية، بالشراكة الإستراتيجية مع شركة أرامكو الرقمية، منظومة تعليمية متكاملة تدعم المشاركين من خلال إشراف نخبة من الخبراء، وبرامج تدريبية مكثفة، وورش عمل تُسهم في تطوير المهارات العلمية والهندسية، إضافة إلى توفير الموارد التقنية اللازمة لضمان تنفيذ المشاريع بكفاءة عالية.

وتأتي مبادرة “ساري 2” بوصفها منصة وطنية تُسهم في إعداد جيل جديد من المبتكرين والباحثين في قطاع الفضاء، من خلال إتاحة الفرصة لطلبة الجامعات لتجربة بيئات تطبيقية متقدمة في تنفيذ مشاريع عملية، إلى جانب تعزيز الشراكات بين وكالة الفضاء السعودية والجامعات والقطاع الخاص؛ بما يدعم مستهدفات تنمية قطاع الفضاء في المملكة.

ودعت وكالة الفضاء السعودية الطلبة الراغبين في المشاركة إلى التقديم عبر موقعها الإلكتروني: https://ssa.gov.sa/Sari2-ar/، مشيرةً إلى أنه ستُقيّم المشاركات من قبل لجنة مختصة لاختيار الأفضل.