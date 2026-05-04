#يهمك_تعرف | حساب المواطن يوضح خطوات إجراء الزيارة الافتراضية

الإثنين ٤ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:١٩ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

أوضح برنامج حساب المواطن، بالتفصيل خطوات إجراء الزيارة الافتراضية من خلال خطوات سهلة وبسيطة عبر حساب المستفيد في البرنامج.

حساب المواطن وخطوات إجراء الزيارة الافتراضية

وقال حساب المواطن، عبر منصة إكس، لمعرفة خطوات إجراء الزيارة الافتراضية في برنامج حساب المواطن اتبع الخطوات التالية:

  1. الدخول لبوابة حساب المواطن
  2. النقر على أيقونة الزيارات
  3. الضغط على أيقونة بدء الزيارة
  4. الموافقة على الإقرار
  5. تفعيل الكاميرا والصوت والضغط على استمرار

