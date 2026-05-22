يهمك_تعرف | صدور نتائج أهلية الضمان الاجتماعي للدورة 54

صدرت اليوم الجمعة، نتائج أهلية الضمان الاجتماعي للمستفيدين المسجلين في البرنامج والذين أكملوا طلباتهم وقدموا المستندات الدالة على صحة البيانات.

نتائج أهلية الضمان الاجتماعي

وقبل قليل أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تقديم مواعيد إعلان نتائج الأهلية وصرف مستحقات الدورة الـ54 من الضمان الاجتماعي المطور، نظراً لتزامن الموعد المعتاد مع إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت الوزارة عبر منصة إكس من خلال حساب الضمان الاجتماعي والتمكين على منصة إكس، أن القرار يأتي حرصاً على تمكين المستفيدين من الحصول على مستحقاتهم قبل بدء الإجازة، بما يسهم في تلبية احتياجات الأسر المستفيدة خلال فترة العيد.

ويمكن التحقق من نتائج أهلية الضمان الاجتماعي عبر منصة الضمان الاجتماعي والتمكين على الرابط https://sbis.hrsd.gov.sa/، فيما سيتم إيداع الدعم في حسابات المستفيدين في اليوم الأول من شهر ديسمبر المقبل بحسب الجدولة الزمنية لإيداع الدعم.

خطوات الاستعلام عن الضمان الاجتماعي

افتح المتصفح وانتقل إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

أدخل معلومات تسجيل الدخول الخاصة بك، مثل رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور.

بعد الدخول إلى الحساب، ابحث عن رمز برنامج الدعم المخصص لك وانقر عليه.

ثم حدد خيار الضمان الاجتماعي الذي سوف تجده ضمن قائمة برامج الدعم المتاحة.

أسباب عدم أهلية الضمان الاجتماعي

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر حسابها الرسمي “الضمان الاجتماعي والتمكين”، أن من أسباب عدم الأهلية في الضمان ما يلي: “ثبوت عدم جدية المستفيد في البحث عن عمل، وعدم التسجيل في منصات التوظيف المعتمدة، ورفض فرص التمكين المقدمة له”.