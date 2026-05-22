فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية قطر مدير الأمن العام يعلن اعتماد الخطط الأمنية والتنظيمية لموسم حج 1447هـ خيام المشاعر المقدسة.. جودة تصنيع وكفاءة تشغيل مسجد الجعرانة.. شاهد تاريخي وميقات ارتبط بسيرة النبي قطار الحرمين ينقل أكثر من 800 ألف راكب منذ إطلاق خطة تشغيل موسم حج 1447هـ سلمان للإغاثة يوزّع 206 سلال غذائية في خان يونس بقطاع غزة إضاءة المسجد الحرام.. تحول تاريخي من القناديل إلى الكهرباء إقرار النظام الأساسي للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف حاج بلا حقيبة.. نموذج لوجستي متكامل لتيسير رحلة ضيوف الرحمن #يهمك_تعرف | صدور نتائج أهلية الضمان الاجتماعي للدورة 54
صدرت اليوم الجمعة، نتائج أهلية الضمان الاجتماعي للمستفيدين المسجلين في البرنامج والذين أكملوا طلباتهم وقدموا المستندات الدالة على صحة البيانات.
وقبل قليل أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تقديم مواعيد إعلان نتائج الأهلية وصرف مستحقات الدورة الـ54 من الضمان الاجتماعي المطور، نظراً لتزامن الموعد المعتاد مع إجازة عيد الأضحى المبارك.
وأوضحت الوزارة عبر منصة إكس من خلال حساب الضمان الاجتماعي والتمكين على منصة إكس، أن القرار يأتي حرصاً على تمكين المستفيدين من الحصول على مستحقاتهم قبل بدء الإجازة، بما يسهم في تلبية احتياجات الأسر المستفيدة خلال فترة العيد.
ويمكن التحقق من نتائج أهلية الضمان الاجتماعي عبر منصة الضمان الاجتماعي والتمكين على الرابط https://sbis.hrsd.gov.sa/، فيما سيتم إيداع الدعم في حسابات المستفيدين في اليوم الأول من شهر ديسمبر المقبل بحسب الجدولة الزمنية لإيداع الدعم.
وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر حسابها الرسمي “الضمان الاجتماعي والتمكين”، أن من أسباب عدم الأهلية في الضمان ما يلي: “ثبوت عدم جدية المستفيد في البحث عن عمل، وعدم التسجيل في منصات التوظيف المعتمدة، ورفض فرص التمكين المقدمة له”.