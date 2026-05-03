يهمك_تعرف | وزارة الحج: بطاقة نسك توفر 5 مزايا لضيوف الرحمن

أوضحت وزارة الحج والعمرة، أهمية بطاقة نسك بشأن المساعدة في توجيه الحاج إلى موقعه.

مزايا بطاقة نسك

وأضافت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في منصة (إكس)، أن بطاقة نسك تساعد في توجيه الحاج إلى موقعه، وخدمته بسهولة، لتجربة أكثر تنظيمًا وراحة طوال الرحلة.

وأكدت وزارة الحج، أن البطاقة تساعد ضيوف الرحمن بشأن الحصول على الخدمات وتعزيز تنظيم الرحلة وتحديد موقع الحاج بدقة، وتيسير الوصول للوجهة المطلوبة واختصار الوقت أثناء التنقل.