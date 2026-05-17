17 ألف متطوع ومتطوعة يساندون جهود خدمة الحجاج في موسم حج 1447هـ

17 ألف متطوع ومتطوعة يساندون جهود خدمة الحجاج في موسم حج 1447هـ

الخميس ٢٨ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١:٤٣ مساءً
المواطن- فريق التحرير

أعلنت وزارة البلديات والإسكان، ممثلةً بأمانات المناطق، مشاركة أكثر من (17) ألف متطوع ومتطوعة حتى اليوم في خدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج 1447هـ، وذلك ضمن منظومة التطوع البلدي الهادفة إلى دعم الجهود الميدانية والخدمية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمنافذ المؤدية إليها.

وأوضحت الوزارة أن أكثر من (5,100) متطوع ومتطوعة يباشرون أعمالهم في المشاعر المقدسة عبر عدد من المسارات التطوعية الميدانية، التي تسهم في تعزيز جودة الخدمات المقدمة للحجاج، ودعم أعمال التنظيم والإرشاد والتفويج خلال تنقل ضيوف الرحمن بين المشاعر.

وبيّنت أن المتطوعين شاركوا في تنفيذ العديد من الأعمال الميدانية المتنوعة، شملت إرشاد الحجاج إلى مواقعهم، والمساندة في عمليات التفويج، والمشاركة في البحث عن المفقودين بالتنسيق مع الجهات المختصة، إلى جانب توزيع المستلزمات الضرورية للحجاج، التي تضمنت المظلات وعبوات المياه والأدوات الصحية، بما يسهم في تعزيز راحتهم والتخفيف من آثار الإجهاد الحراري خلال الموسم.

وأكدت الوزارة أن منظومة التطوع البلدي تمثل أحد المسارات الداعمة لرفع كفاءة الخدمات البلدية خلال موسم الحج، وتعزيز مشاركة أفراد المجتمع في خدمة ضيوف الرحمن، بما يعكس قيم العطاء والعمل التطوعي، ويجسد التكامل بين الجهات الحكومية والمتطوعين في خدمة الحجاج.

وأشارت إلى أن خططها التشغيلية لموسم حج 1447هـ تواصل أعمالها عبر منظومة ميدانية وخدمية متكاملة تشمل أعمال النظافة، والإصحاح البيئي، والرقابة البلدية، والتطوع، بما يواكب كثافة الحركة في المشاعر المقدسة، ويعزز جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن منذ وصولهم وحتى مغادرتهم بسلام.

