اللواء الركن الودعاني يزور مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج

20.2 مليون مكالمة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في يوم عرفة

الأربعاء ٢٧ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٥:١٦ مساءً
كشفت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية اليوم عن أداء شبكات الاتصالات بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة ليوم عرفة التاسع من ذي الحجة 1447هـ، حيث بلغ إجمالي عدد المكالمات 20.2 مليون مكالمة، منها 17.6 مليون مكالمة محلية، 2.6 مليون مكالمة دولية.
وفيما يتعلق بمؤشرات الإنترنت المتنقل أظهرت الإحصاءات أن سرعة الإنترنت المتنقل بلغت 375 ميجابت/ثانية، فيما بلغ معدل استهلاك الفرد اليومي للبيانات 1347 ميجابايت، متجاوزًا ضعفي متوسط الاستهلاك العالمي للفرد.
يُشار إلى أن قطاع الاتصالات والتقنية يلبي سعة الاستهلاك العالية بأعلى معايير الجودة وفق تطلعات القيادة، حيث يتيح من خلال تجهيزاته التقنية وكوادره البشرية سرعات تحميل عالية، وضمان تمرير المكالمات المحلية والدولية التي يجريها ضيوف الرحمن بكل يسر وسهولة.

