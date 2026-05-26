314 ألف راكب لقطار المشاعر المقدسة منذ إطلاق تشغيله

أوضحت الخطوط الحديدية السعودية “سار” أن عدد ركاب قطار المشاعر المقدسة منذ إطلاق تشغيله الفعلي صباح أمس الأول حتى انتهاء عمليات نقل ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم قد تجاوز ٣١٤ ألف راكب.

وينتظر أن تنطلق الحركة الثالثة من حركات قطار المشاعر المقدسة بتمام الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء، التي ينتقل بها حجاج بيت الله الحرام من مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة.

يذكر أن الخطوط الحديدية السعودية سار قد أعلنت عن خطة تشغيلية لقطار المشاعر المقدسة تشمل أكثر من ألفي رحلة يتم خلالها نقل أكثر من مليوني راكب طوال موسم الحج.