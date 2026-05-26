مزدلفة تكتمل جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن بعد نفرتهم من عرفات Icon 314 ألف راكب لقطار المشاعر المقدسة منذ إطلاق تشغيله Icon كانت حلمًا منذ صغره.. أمنيات الوقوف بعرفة تتحقق للحاج عثمان من النيجر Icon هيئة الطرق: 123 ألف مركبة تعبر الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة في يوم الثامن من ذي الحجة Icon الشؤون الإسلامية ترفع جاهزية مسجد المشعر الحرام بمزدلفة لاستقبال الحجاج Icon سماء مكة تشهد تعامد الشمس على الكعبة المشرفة Icon فيصل بن فرحان يستعرض مستجدات الأوضاع في المنطقة مع رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر Icon الإحصاء: إجمالي أعداد الحجاج لموسم حج 1447هـ بلغ 1,707,301 حاجّ وحاجَّة Icon أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير نواف بن نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز Icon وزارة الداخلية تتابع مؤشرات حركة الحشود بالمشاعر المقدسة عبر منظومة رقمية متقدمة Icon

314 ألف راكب لقطار المشاعر المقدسة منذ إطلاق تشغيله

الثلاثاء ٢٦ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٧:١٥ مساءً
المواطن- فريق التحرير

أوضحت الخطوط الحديدية السعودية “سار” أن عدد ركاب قطار المشاعر المقدسة منذ إطلاق تشغيله الفعلي صباح أمس الأول حتى انتهاء عمليات نقل ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم قد تجاوز ٣١٤ ألف راكب.

وينتظر أن تنطلق الحركة الثالثة من حركات قطار المشاعر المقدسة بتمام الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء، التي ينتقل بها حجاج بيت الله الحرام من مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة.

يذكر أن الخطوط الحديدية السعودية سار قد أعلنت عن خطة تشغيلية لقطار المشاعر المقدسة تشمل أكثر من ألفي رحلة يتم خلالها نقل أكثر من مليوني راكب طوال موسم الحج.

وزارة الحج والعمرة تُكمل استعداداتها لخطط التفويج في المشاعر المقدسة
