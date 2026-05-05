يُقام في مدينة فينيكس بولاية أريزونا الأمريكية خلال الفترة من 9 - 15 مايو الجاير

42 طالبًا وطالبة يمثلون السعودية في “آيسف 2026” بالولايات المتحدة الأمريكية

الثلاثاء ٥ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٥١ مساءً
المواطن - فريق التحرير

تغادر بعثة المنتخب السعودي للعلوم والهندسة الخميس المقبل، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة في منافسات معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة “آيسف 2026″، الذي يُقام في مدينة فينيكس بولاية أريزونا الأمريكية، خلال الفترة من 9 – 15 مايو الجاري.

وتشارك المملكة ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) ووزارة التعليم منذ 2007 بشكل سنوي في هذا المعرض الذي يعد أكبر مسابقة علمية على مستوى العالم لطلبة التعليم ما قبل الجامعي، في مجالات العلوم والهندسة، وتمتلك في رصيدها 185 جائزة، منها 124 جائزة كبرى، و61 جائزة خاصة.

وأوضحت “موهبة” أن المنتخب السعودي يضم 42 طالبًا وطالبة سيقدمون مشاريع نوعية ومتميزة في مجالات علمية واعدة، جرى اختيارهم من بين الفائزين بالجوائز الكبرى في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي “إبداع 2026″، الذي يُعد واحدًا من 27 برنامجًا ومسابقة علمية، تقدمها “موهبة” سنويًا للطلبة الموهوبين.

وتأهل الطلبة من بين أكثر من 357 ألف طالب وطالبة، قدموا ما يزيد على 34 ألف مشروع علمي في 22 مجالًا، ضمن منافسات الأولمبياد، بعد رحلة تنافسية مرت بست مراحل تقييم دقيقة، شملت 16 معرضًا على مستوى المناطق التعليمية، و4 معارض مركزية، وصولًا إلى معرض إبداع للعلوم والهندسة، ثم الترشيح النهائي عقب معسكر تأهيلي مكثف في مركز “مشكاة” التفاعلي.

يذكر أن معرض “آيسف” يُعد أكبر منصة علمية في العالم للمشاريع البحثية والابتكارية لطلاب ما قبل المرحلة الجامعية، حيث تُقيَّم المشاريع من قبل لجنة تحكيم تضم نخبة من العلماء والخبراء الدوليين، ما يمنح الطلاب فرصة لعرض مشاريعهم وإبراز قدراتهم العلمية على مستوى عالمي.

وتُعد مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” مؤسسةً وطنيةً رائدةً عالميًّا في اكتشاف الموهوبين ورعايتهم وتمكينهم، وتعمل وفق إستراتيجية وطنية لتنمية الموهبة في المجالات العلمية ذات الأولوية، بما يدعم بناء مجتمع معرفي، ويعزز ثقافة الابتكار والإسهام في التنمية الوطنية.

 

