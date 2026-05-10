500 فرصة تطوعية لخدمة ضيوف الرحمن بمحطة قطار الحرمين السريع خلال حج 1447هـ

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة عن إتاحة الفرص التطوعية ضمن مبادرة “مساند” بمحطة قطار الحرمين السريع، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز العمل التطوعي وخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج 1447هـ.

وأوضحت الإدارة أن المبادرة تستهدف طلبة المرحلة الثانوية من البنين والبنات، للإسهام في دعم الأعمال التنظيمية والميدانية داخل محطة قطار الحرمين السريع، بما يعزز قيم المسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي لدى المشاركين، ويواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع نسبة المشاركة التطوعية.

وبيّنت أن مجالات الفرص التطوعية تشمل الإسهام في تنظيم حركة ضيوف الرحمن أثناء وصولهم إلى المحطة، إضافة إلى استقبال الحجاج والترحيب بهم وتقديم الهدايا التقديرية، إلى جانب تقديم خدمات الإرشاد والتوعية والمساندة في دعم الإجراءات التنظيمية داخل المحطة.

وأفادت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة أن إجمالي الفرص التطوعية المطروحة يبلغ (500) فرصة تطوعية، موزعة على عدد من المسارات الميدانية والتنظيمية والإرشادية، بما يسهم في دعم منظومة الخدمات المقدمة للحجاج خلال موسم الحج.

وأشارت إلى أن المبادرة تستمر خلال الفترة من 23 / 11 / 1447هـ حتى 07 / 12 / 1447هـ، داعية الراغبين إلى المبادرة في التسجيل والاستفادة من الفرص التطوعية المطروحة لخدمة ضيوف الرحمن.

وأكدت الإدارة أن المبادرة تأتي امتدادًا لبرامجها النوعية الهادفة إلى تنمية ثقافة التطوع لدى الطلبة والكوادر التعليمية، وتعزيز مشاركتهم في المبادرات الوطنية والإنسانية التي تسهم في خدمة الحجاج والمعتمرين، وإبراز الصورة الحضارية للمملكة في العناية بضيوف الرحمن.