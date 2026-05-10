Icon

#يهمك_تعرف | آلية إلغاء التجديد التلقائي لعقود الإيجار في الرياض Icon المهندس العوهلي يقف ميدانيًا على استعدادات البنية التحتية الرقمية لخدمة الحجاج Icon أتربة مثارة ورياح على المنطقة الشرقية حتى الثانية صباحًا Icon قوات أمن الحج تضبط 3 مقيمين ومواطنًا لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج Icon ترامب: رد إيران على المقترح الأميركي غير مقبول تمامًا Icon الدراسة عن بُعد غدًا في جامعة الطائف Icon ضبط 7,206 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع Icon 9 نصائح صحية لحج آمن وخالٍ من المخاطر Icon إطلاق مبادرة صحة ثون 4 بشراكات تكاملية لتعزيز الابتكار في الخدمات الصحية خلال موسم الحج Icon ترامب يهدد بضرب أي جهة تقترب من اليورانيوم الإيراني المدفون Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

500 فرصة تطوعية لخدمة ضيوف الرحمن بمحطة قطار الحرمين السريع خلال حج 1447هـ

الإثنين ١١ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٤٤ صباحاً
500 فرصة تطوعية لخدمة ضيوف الرحمن بمحطة قطار الحرمين السريع خلال حج 1447هـ
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة عن إتاحة الفرص التطوعية ضمن مبادرة “مساند” بمحطة قطار الحرمين السريع، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز العمل التطوعي وخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج 1447هـ.

وأوضحت الإدارة أن المبادرة تستهدف طلبة المرحلة الثانوية من البنين والبنات، للإسهام في دعم الأعمال التنظيمية والميدانية داخل محطة قطار الحرمين السريع، بما يعزز قيم المسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي لدى المشاركين، ويواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع نسبة المشاركة التطوعية.

وبيّنت أن مجالات الفرص التطوعية تشمل الإسهام في تنظيم حركة ضيوف الرحمن أثناء وصولهم إلى المحطة، إضافة إلى استقبال الحجاج والترحيب بهم وتقديم الهدايا التقديرية، إلى جانب تقديم خدمات الإرشاد والتوعية والمساندة في دعم الإجراءات التنظيمية داخل المحطة.

وأفادت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة أن إجمالي الفرص التطوعية المطروحة يبلغ (500) فرصة تطوعية، موزعة على عدد من المسارات الميدانية والتنظيمية والإرشادية، بما يسهم في دعم منظومة الخدمات المقدمة للحجاج خلال موسم الحج.

وأشارت إلى أن المبادرة تستمر خلال الفترة من 23 / 11 / 1447هـ حتى 07 / 12 / 1447هـ، داعية الراغبين إلى المبادرة في التسجيل والاستفادة من الفرص التطوعية المطروحة لخدمة ضيوف الرحمن.

وأكدت الإدارة أن المبادرة تأتي امتدادًا لبرامجها النوعية الهادفة إلى تنمية ثقافة التطوع لدى الطلبة والكوادر التعليمية، وتعزيز مشاركتهم في المبادرات الوطنية والإنسانية التي تسهم في خدمة الحجاج والمعتمرين، وإبراز الصورة الحضارية للمملكة في العناية بضيوف الرحمن.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

142 رحلة يوميًا.. قطار الحرمين يستعد لذروة موسم الحج
أخبار رئيسية

142 رحلة يوميًا.. قطار الحرمين يستعد لذروة...

أخبار رئيسية
قطار الحرمين بالمدينة المنورة.. تكامل لوجستي وتقنيات عالمية لخدمة ضيوف الرحمن
السعودية

قطار الحرمين بالمدينة المنورة.. تكامل لوجستي وتقنيات...

السعودية