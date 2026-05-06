6 أسباب لتهيج القولون العصبي

أوضح أستاذ وعالم الأبحاث الطبية، الدكتور فهد الخضيري، ستة أسباب لتهيج القولون العصبي والذي يختلف من شخص لآخر.

وقال الخضيري، عبر منصة (إكس)، إن علاج القولون العصبي يختلف حسب السبب؛ لأنه يحدث لعوامل عدة تشمل: القلق والتوتر العصبي ومنها الإمساك، وجفاف الفضلات بالجسم بسبب قلة السوائل وقلة شرب الماء، و وقلة الالياف.

أسباب تهيج القولون العصبي

وتابع أن عوامل تهيج القولون، تشمل الأسباب التالية:

قلة الخضار والفواكه والسلطة والورقيات في الطعام

تناول كثيرات القولون كالفلفل والقهوة السوداء شديدة التركيز

عدم النوم الكافي

نقص البكتريا النافعة (موجودة باللبن الرائب بشدة والمتحمّض بشدة والزبادي المتحمض والمخللات المتخمرة مثل تخمّر الملفوف).

القلق والتوتر

قلة شرب السوائل