أستراليا ترصد سلالة شديدة العدوى من فيروس إنفلونزا الطيور

رصدت السلطات الأسترالية اليوم، سلالة شديدة العدوى من فيروس إنفلونزا الطيور “إتش.5.إن.وان” في البر الرئيسي الأسترالي للمرة الأولى.

وأفادت وزيرة الزراعة الأسترالية جولي كولينز -وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية- أن الاختبارات التي أجريت لطائر الكركر البني، وهو نوع من الطيور البحرية المهاجرة، الذي عُثر عليه في شاطئ جنوب مدينة بيرث غرب أستراليا، جاءت إيجابية للمرض، مشيرة إلى أن هذه هي السلالة شديدة العدوى وتثير القلق لانتشارها في مختلف أنحاء العالم واُكتشفت في البر الرئيسي الأسترالي.

وأوضحت أنه لا يوجد دليل على أي حالات نفوق جماعي ولا إصابة بالعدوى بين الدواجن.

وأجريت اختبارات لعينات من طائر مريض آخر من نفس المنطقة ويشتبه أن النتيجة كانت إيجابية لفيروس إنفلونزا الطيور، في حين أُرسلت العينات لإجراء اختبارات أخرى للتأكد من هذه النتيجة.