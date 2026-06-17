أمانة المدينة المنورة تطرح فرصًا استثمارية جديدة

طرحت أمانة منطقة المدينة المنورة فرصًا استثمارية جديدة عبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية “فرص”؛ بهدف تعزيز جودة الحياة، وتنمية المرافق والخدمات، ورفع كفاءة استثمار الأصول البلدية، بما يُسهم في دعم التنمية الاقتصادية والحضرية بالمنطقة.

وشملت الفرص المطروحة إنشاء حديقة وتشغيلها وصيانتها على طريق بشير بن البراء -رضي الله عنه- في حي وادي مهزور، على مساحة تبلغ (4,403.98) أمتار مربعة، بعقد استثماري يمتد لـ(25) عامًا، وفترة سماح تصل إلى (30) شهرًا.

ويتميز الموقع بكثافة سكانية عالية، وتنوع الأنشطة التجارية المجاورة، وسهولة الوصول عبر الطرق الرئيسية، فيما تتيح الفرصة استثمار (25%) من إجمالي مساحة الموقع في الأنشطة التجارية والتعليمية والصحية والرياضية، بما يُسهم في تنويع الخدمات المقدمة داخل الحديقة وتعزيز الاستفادة من مرافقها.

وتضمنت الفرص إنشاء مبنى متعدد الاستخدامات وتشغيله وصيانته عند تقاطع طريق عبدالرحمن بن حسين مع طريق علي الحنديدي بمخطط إسكان الشروق في حي وادي البطان، على مساحة (6,038.12) مترًا مربعًا، بعقد استثماري مدته (20) عامًا وفترة سماح تبلغ (24) شهرًا.

ويخدم المشروع مجتمعًا سكنيًا متناميًا، ويتميز بسهولة الوصول عبر شبكة الطرق الرئيسة، وملاءمته للأنشطة التجارية والمطاعم والمقاهي والعيادات الطبية، إلى جانب تمتعه بمقومات تشغيلية عالية تسهم في سرعة انطلاق المشروع وتحقيق عوائد تشغيلية مستدامة.

وتضمنت الفرص كذلك إنشاء مبنى متعدد الاستخدامات وتشغيله وصيانته، يضم مطاعم ومقاهي ومعارض تجارية ومكاتب إدارية على طريق الملك خالد بن عبدالعزيز (الدائري الثالث) عند تقاطعه مع طريق أحمد بن عبدالله بن أحمد في حي ورقان، على مساحة (12,624.76) مترًا مربعًا، بعقد استثماري يمتد لـ(25) عامًا وفترة سماح تصل إلى (30) شهرًا. ويقع المشروع في أحد المواقع الحيوية الواعدة التي تشهد نموًا عمرانيًا وتوسعًا في الأنشطة التجارية، مع سهولة الوصول إليه عبر شبكة الطرق الرئيسية، مما يعزز فرص نجاحه وتحقيق عوائد استثمارية مستدامة.

وأكدت الأمانة أن هذه الفرص تأتي ضمن جهودها المستمرة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير المرافق والخدمات، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة وتنمية المدن السعودية.