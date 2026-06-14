أمانة المدينة المنورة تُعزز كفاءة الطرق بأنظمة وتقنيات متطورة

عززت أمانة منطقة المدينة المنورة منظومة تقييم وصيانة الطرق، بمجموعة متقدمة من المعدات والأنظمة الذكية المتخصصة في فحص حالة الرصف وأصول الطرق، وذلك وفق أحدث التقنيات الهندسية العالمية.

وأوضحت الأمانة أن منظومة تقييم وصيانة الطرق شملت مُعدات متطورة للمسح والتحليل والتقييم الإنشائي، تسهم في تحسين جودة الطرق، ورفع مستويات السلامة المرورية، ودعم اتخاذ القرار المبني على البيانات، بما يواكب مستهدفات جودة الحياة والتميز التشغيلي.

وأفادت أن المنظومة تضم مُعدة المسح الليزري ثلاثي الأبعاد والتصوير الرقمي متعددة المهام (MFV)، المزودة بتقنية المسح الليزري ثلاثي الأبعاد (LCMS2)، التي تتيح مسح الأضرار والعيوب في الأسطح الإسفلتية، وتحليلها بدقة عالية، إضافة إلى جهاز قياس استوائية سطح الرصف (Laser Profilometer V3) الذي يقيس مؤشر الوعورة العالمي (IRI) وجودة القيادة على الطرق، ويسهم في ضبط جودة تنفيذ مشاريع الطرق والصيانة، وحفريات الخدمات.

وتضمنت المعدات مُعدة المسح الآلي للأصول (MMI) الخاصة بالتصوير البانورامي ثلاثي الأبعاد لأصول الطريق، والتي تُمكن من حصر الأصول وتحديد مواقعها بدقة عالية في كلا اتجاهي الطريق، بما يعزز كفاءة إدارة الأصول وتحسين أعمال التشغيل والصيانة.

كما وفرت الأمانة مُعدة قياس القدرة الإنشائية للطرق (FWD) المعروفة بجهاز الحمل الساقط، والتي تُستخدم لتقييم طبقات الرصف وقياس قدرتها الإنشائية، إضافة إلى دعم تصميم طبقات الأسفلت الإضافية اللازمة لرفع كفاءة الطرق وإطالة عمرها التشغيلي.

وتشمل المنظومة مُعدة قياس مقاومة الانزلاق للأسطح الإسفلتية (PFT)، التي تهدف إلى قياس مستوى التماسك وسلامة سطح الطريق، بما يسهم في تعزيز السلامة المرورية وضبط جودة تنفيذ وصيانة الطرق.

واعتمدت الأمانة جهاز الاختراق الأرضي الراداري (GPR) ضمن التقنيات الحديثة المستخدمة، لقياس سماكات طبقات الرصف، والكشف عن حالة الطبقات الداخلية للطريق، إلى جانب دعم أعمال ضبط جودة حفريات الخدمات والإسهام في التقييم الإنشائي للطرق.

وأدخلت أمانة المدينة المنورة مُعدة المسح الذكي للأسطح الإسفلتية (SRIA)، التي تعتمد على تقنيات ذكية للكشف الآلي عن عيوب الطرق وتحليلها، وتحديد مواقعها بدقة عالية، وذلك ضمن جهود توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في رفع كفاءة أعمال الرصد والمعالجة الاستباقية.

وأكدت الأمانة أن هذه التقنيات المتقدمة تمثل خطوة نوعية نحو تطوير منظومة إدارة الطرق ورفع كفاءة الأصول البلدية، بما ينعكس على جودة الطرق وسلامة مستخدميها، ويُسهم في تحسين المشهد الحضري وتجربة التنقل في المدينة المنورة.