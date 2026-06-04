أمانة جدة ترفع جاهزية 12 شاطئًا لاستقبال الزوار خلال موسم الصيف

رفعت أمانة محافظة جدة جاهزية 12 شاطئًا وموقعًا بحريًا لاستقبال الزوار والمتنزهين خلال موسم الصيف، ضمن خطة تشغيلية ورقابية متكاملة تمتد على طول ساحل منطقة مكة المكرمة من محافظة رابغ شمالًا إلى محافظة القنفذة جنوبًا.

وشملت الخطة تجهيز المواقع البحرية بفرق إنقاذ وإشراف ميداني تضم 66 منقذًا ومنقذة، إلى جانب 34 مشرفًا ومشرفة لمتابعة الأداء الميداني، والإسهام في تعزيز مستوى السلامة والالتزام بالإرشادات البحرية داخل الشواطئ المخصصة للسباحة.

وأكدت الأمانة استمرار أعمال المتابعة الرقابية اليومية على الشواطئ، والتأكد من جاهزية المواقع والخدمات المساندة، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومهيأة للزوار والعائلات، تزامنًا مع ارتفاع الإقبال على الواجهات البحرية خلال الإجازة الصيفية وموسم ما بعد الحج.

ودعت مرتادي الشواطئ إلى الالتزام بإرشادات السلامة البحرية، وعدم السباحة أثناء التقلبات الجوية، والتقيد بمواعيد السباحة المسموح بها من شروق الشمس حتى غروبها، إضافة إلى متابعة تعليمات المنقذين وعدم الابتعاد عن المناطق المخصصة للسباحة أو ترك الأطفال دون مراقبة.

وتضمنت المواقع البحرية الجاهزة لاستقبال الزوار شاطئ رابغ، وشاطئ اللؤلؤة، وشاطئ أبحر الجنوبي، وشاطئ الليث، وشاطئ القنفذة، إلى جانب عددٍ من الشواطئ والمسابح البحرية التابعة لنطاق الأمانة، التي تشهد إقبالًا متزايدًا من الأهالي والزوار للاستمتاع بالأجواء البحرية على ساحل البحر الأحمر.

وتأتي هذه الجهود ضمن برامج أمانة جدة الرامية إلى تحسين جودة الحياة، وتعزيز عناصر السلامة البحرية، وتطوير الواجهات الساحلية بما يدعم مكانة جدة ومحافظات الساحل الغربي بمنطقة مكة المكرمة.