Icon

ترامب: توقيع الاتفاق مع إيران غدًا وسيتم فتح مضيق هرمز Icon رئاسة الشؤون الدينية تنظم معرضًا إثرائيًا بالمسجد النبوي لتعزيز تجربة الزائرين Icon مظاهرات في إيران تطالب بإقالة قاليباف وعراقجي Icon فيصل بن فرحان يبحث مستجدات التطورات الإقليمية مع وزير خارجية باكستان Icon التلفزيون الرسمي التونسي يعتذر للجزائر بعد بثه خريطة مغلوطة Icon مصرع 5 جنود إثر تحطم طائرة نقل عسكرية في الهند Icon أمانة نجران تهيئ 8 مواقع لمساندة الأخضر ضمن مبادرة “مدننا تشجع” Icon الجيش اللبناني: إصابة عسكري بجروح خطيرة إثر استهدافه بمسيرة إسرائيلية Icon السفارة السعودية في إيطاليا تدعو المواطنين لتأمين السفر قبل الوصول Icon ريما بنت بندر: مشاركة الأخضر بكأس العالم 2026 تعكس التطور النوعي للرياضة السعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

الرياضة

أمانة نجران تهيئ 8 مواقع لمساندة الأخضر ضمن مبادرة “مدننا تشجع”

السبت ١٣ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٤٥ مساءً
أمانة نجران تهيئ 8 مواقع لمساندة الأخضر ضمن مبادرة “مدننا تشجع”
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

هيأت أمانة منطقة نجران وبلدياتها التابعة 8 مواقع موزعة في محافظات ومراكز المنطقة، لتمكين الأهالي والزوار من متابعة مباريات المنتخب السعودي وتشجيعه ضمن مبادرة “مدننا تشجع”، التي تهدف إلى تعزيز الأجواء الوطنية وإتاحة مواقع مهيأة لمساندة الأخضر خلال مشاركته في كأس العالم.

وشملت المواقع المخصصة للمتابعة النافورة التفاعلية بمدينة نجران، وحديقة الحبابة بمحافظة حبونا، وحديقة سلطانة بمركز سلطانة، ومسرح بلدية الحصينية، والحديقة الشمالية بمركز الوديعة، وحديقة الملك عبدالعزيز بمحافظة شرورة، والمركز الحضاري بمحافظة بدر الجنوب، والحديقة العامة بمركز خباش.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة نجران عبدالله آل فاضل، أن المواقع جُهزت بالمتطلبات التي تضمن تجربة مميزة للزوار، حيث جرى توفير شاشات تلفزيوينة لنقل المباريات، ومناطق جلوس مريحة، ومسطحات خضراء، إلى جانب الكافيهات والخدمات المساندة، بما يهيئ أجواءً مناسبة لمحبي كرة القدم لمتابعة مباريات المنتخب السعودي وتشجيعه.

وتأتي هذه الجهود في إطار مشاركة أمانة منطقة نجران وبلدياتها في مبادرة “مدننا تشجع” التي أطلقتها وزارة البلديات والإسكان إسهامًا في تعزيز التفاعل المجتمعي وإبراز مشاعر الدعم والمؤازرة للمنتخب السعودي في المحفل العالمي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد