أمانة نجران تهيئ 8 مواقع لمساندة الأخضر ضمن مبادرة “مدننا تشجع”

هيأت أمانة منطقة نجران وبلدياتها التابعة 8 مواقع موزعة في محافظات ومراكز المنطقة، لتمكين الأهالي والزوار من متابعة مباريات المنتخب السعودي وتشجيعه ضمن مبادرة “مدننا تشجع”، التي تهدف إلى تعزيز الأجواء الوطنية وإتاحة مواقع مهيأة لمساندة الأخضر خلال مشاركته في كأس العالم.

وشملت المواقع المخصصة للمتابعة النافورة التفاعلية بمدينة نجران، وحديقة الحبابة بمحافظة حبونا، وحديقة سلطانة بمركز سلطانة، ومسرح بلدية الحصينية، والحديقة الشمالية بمركز الوديعة، وحديقة الملك عبدالعزيز بمحافظة شرورة، والمركز الحضاري بمحافظة بدر الجنوب، والحديقة العامة بمركز خباش.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة نجران عبدالله آل فاضل، أن المواقع جُهزت بالمتطلبات التي تضمن تجربة مميزة للزوار، حيث جرى توفير شاشات تلفزيوينة لنقل المباريات، ومناطق جلوس مريحة، ومسطحات خضراء، إلى جانب الكافيهات والخدمات المساندة، بما يهيئ أجواءً مناسبة لمحبي كرة القدم لمتابعة مباريات المنتخب السعودي وتشجيعه.

وتأتي هذه الجهود في إطار مشاركة أمانة منطقة نجران وبلدياتها في مبادرة “مدننا تشجع” التي أطلقتها وزارة البلديات والإسكان إسهامًا في تعزيز التفاعل المجتمعي وإبراز مشاعر الدعم والمؤازرة للمنتخب السعودي في المحفل العالمي.