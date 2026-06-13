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أمريكا توقف نموذجين لـ الذكاء الاصطناعي

السبت ١٣ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٤٥ مساءً
أمريكا توقف نموذجين لـ الذكاء الاصطناعي
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة أنثروبيك، تعليق إمكان الوصول إلى اثنين من أقوى نموذجين للذكاء الاصطناعي لديها وذلك امتثالا لأمر صادر عن الحكومة الأميركية مرتبط بالأمن القومي.

وبعد 3 أيام فقط من الإطلاق الرسمي لنموذج Fable 5، ذكرت الشركة في تدوينة أنها تلقت توجيها حكوميا يحظر على جميع الرعايا الأجانب، بمن فيهم الذين يعملون لدى أنثروبيك، الوصول إلى نموذجي Fable 5 وMythos 5، وذلك بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وذكرت الشركة: “النتيجة الفعلية لهذا الأمر هي أنه يتعين علينا وقف نموذجي Fable 5 وMythos 5 لجميع عملائنا لضمان الامتثال للقرار”.

والأسبوع الماضي، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرسوما تنفيذيا بشأن تنظيم قطاع الذكاء الاصطناعي، يتيح فرض رقابة حكومية على النماذج الأكثر تقدما تحت شعار الأمن السيبراني، إنما “على أساس تطوّعي” حصرا.

ونجحت شركة “أنثروبيك” في بناء صورة لنفسها كمختبر يضع الأخلاقيات والسلامة في صلب عمله.

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