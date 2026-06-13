اضطرابات عقلية وفقدان ذاكرة للمتعافين من إيبولا أمريكا توقف نموذجين لـ الذكاء الاصطناعي شاهد.. لحظة انتشال جثة القعقاع اليمني من قعر بركان الضالع الشرع: ما يشاع عن دخول سوريا إلى لبنان غير صحيح الجيش السوداني يتصدى لهجوم على بلدةٍ مهمةٍ بالنيل الأزرق ترامب: توقيع الاتفاق مع إيران غدًا وسيتم فتح مضيق هرمز رئاسة الشؤون الدينية تنظم معرضًا إثرائيًا بالمسجد النبوي لتعزيز تجربة الزائرين مظاهرات في إيران تطالب بإقالة قاليباف وعراقجي فيصل بن فرحان يبحث مستجدات التطورات الإقليمية مع وزير خارجية باكستان التلفزيون الرسمي التونسي يعتذر للجزائر بعد بثه خريطة مغلوطة
أعلنت شركة أنثروبيك، تعليق إمكان الوصول إلى اثنين من أقوى نموذجين للذكاء الاصطناعي لديها وذلك امتثالا لأمر صادر عن الحكومة الأميركية مرتبط بالأمن القومي.
وبعد 3 أيام فقط من الإطلاق الرسمي لنموذج Fable 5، ذكرت الشركة في تدوينة أنها تلقت توجيها حكوميا يحظر على جميع الرعايا الأجانب، بمن فيهم الذين يعملون لدى أنثروبيك، الوصول إلى نموذجي Fable 5 وMythos 5، وذلك بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.
وذكرت الشركة: “النتيجة الفعلية لهذا الأمر هي أنه يتعين علينا وقف نموذجي Fable 5 وMythos 5 لجميع عملائنا لضمان الامتثال للقرار”.
والأسبوع الماضي، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرسوما تنفيذيا بشأن تنظيم قطاع الذكاء الاصطناعي، يتيح فرض رقابة حكومية على النماذج الأكثر تقدما تحت شعار الأمن السيبراني، إنما “على أساس تطوّعي” حصرا.
ونجحت شركة “أنثروبيك” في بناء صورة لنفسها كمختبر يضع الأخلاقيات والسلامة في صلب عمله.