أمريكا وإيران توقعان مذكرة التفاهم إلكترونيا لتدخل حيز التنفيذ رسميًا

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وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان، مساء الخميس، مذكرة التفاهم لتدخل حيز التنفيذ رسميا وعلى رأس بنودها وقف الحرب ورفع الحصار وضمان المرور الآمن عبر مضيق هرمز.
وأمضى ترامب مذكّرة التفاهم مع إيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، وفق ما أفاد مسؤول أميركي وكالة فرانس برس، بعدما أورد موقع أكسيوس الإخباري أن التوقيع جرى خلال مأدبة عشاء مع الرئيس الفرنسي.
وقال المسؤول “يمكنني أن أؤكد التوقيع”، لدى سؤاله بشأن التقرير الذي أفاد بأن ترامب شخصيا وقّع نسخة خلال عشاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر فرساي بعد قمة مجموعة السبع.
وبالتزامن قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن توقيع مذكرة التفاهم تم رسميا لكن سيتعين على الوفد المفاوض التوجه إلى سويسرا مشيرا إلى إلغاء إجراء حفل توقيع كان مقررا الجمعة.