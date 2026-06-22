أمطار ورياح نشطة على منطقة الباحة حتى المساء 

جامعة الأميرة نورة تستحدث 14 برنامجًا أكاديميًا للدراسات العليا للعام الجامعي 1448هـ مطار حائل الدولي يُسجل أكثر من 1.2 مليون مسافر في 2025 والربع الأول من العام الجاري ارتفاع خام برنت في التعاملات الآسيوية موجة شديدة الحرارة تجتاح أوروبا التربيع الأول لشهر محرم يزين سماء المملكة الرأس الأخضر والأوروغواي يتعادلان بهدفين لكل منهما في كأس العالم 2026 رياح نشطة وموجة حارة على المنطقة الشرقية الصين تبقي على أسعار الفائدة الرئيسية للقروض قتلى ومصابون في حادث إطلاق نار داخل مدرسة في الفلبين ضبط مواطن مخالف لارتكابه مخالفة رعي بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية
نبَّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار على منطقة الباحة، مصحوبة برياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، على مدينة الباحة، ومحافظات بلجرشي، والمندق، وبني حسن، والقرى، والمخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها.
وبيَّن أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.