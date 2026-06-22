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أمطار ورياح نشطة على منطقة الباحة حتى المساء 

الإثنين ٢٢ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٥٠ مساءً
أمطار ورياح نشطة على منطقة الباحة حتى المساء 
المواطن - واس

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نبَّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار على منطقة الباحة، مصحوبة برياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، على مدينة الباحة، ومحافظات بلجرشي، والمندق، وبني حسن، والقرى، والمخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها.

وبيَّن أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

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