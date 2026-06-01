إجراءات رقمية وتنظيمية تختصر زمن استقبال الحجاج إلى دقيقتين Icon عبدربه منصور هادي.. مسيرة قائد واجه العواصف وتمسك بالدولة اليمنية Icon ضوابط نظامية تحكم تصوير الحوادث والمواقف في الأماكن العامة Icon رفع توطين المشتريات يعزز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل Icon سلمان للإغاثة يوزع 3.400 أضحية في عدة مناطق بسوريا Icon القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة بالأمن العام.. انضباط أمني ويد حانية Icon توديع ضيوف الرحمن عبر منفذ الحديثة ومدينة الحجاج بالشقيق بعد إتمام مناسك الحج Icon هدية الملك سلمان من المصاحف ترافق الحجاج المغادرين عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز Icon غزل الصوف.. حرفة تراثية عريقة تُقاوم الحداثة وتُحيي الهوية الثقافية Icon جوازات منفذ جديدة عرعر تنهي إجراءات مغادرة أولى رحلات الحجاج Icon

الثلاثاء ٢ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٢٠ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

كشف مدير فرع وزارة الحج والعمرة بالمدينة المنورة المهندس عمار العمران عن تحقيق زمن قياسي في إنهاء إجراءات الحجاج القادمين إلى المدينة المنورة، حيث تستغرق عملية التحقق من البيانات وتفويج الحجاج إلى مقار سكنهم نحو دقيقتين فقط.

وأوضح خلال لقائه المذاع على قناة الإخبارية، أن هذا الإجراء يشمل التحقق من بيانات الحجاج وعقود السكن والتأكد من سريانها وفاعليتها، ضمن منظومة تشغيلية متكاملة تهدف إلى تسهيل انتقال ضيوف الرحمن وتقديم الخدمات لهم بكفاءة عالية.

وأشار إلى أن استقبال الحجاج القادمين من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة بدأ اعتبارًا من أمس، لافتًا إلى وصول نحو 2500 حافلة ضمن عمليات التفويج، في إطار الخطط التنظيمية المعدة لاستقبال الحجاج بعد إتمام مناسكهم.

