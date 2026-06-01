إجراءات رقمية وتنظيمية تختصر زمن استقبال الحجاج إلى دقيقتين

كشف مدير فرع وزارة الحج والعمرة بالمدينة المنورة المهندس عمار العمران عن تحقيق زمن قياسي في إنهاء إجراءات الحجاج القادمين إلى المدينة المنورة، حيث تستغرق عملية التحقق من البيانات وتفويج الحجاج إلى مقار سكنهم نحو دقيقتين فقط.

وأوضح خلال لقائه المذاع على قناة الإخبارية، أن هذا الإجراء يشمل التحقق من بيانات الحجاج وعقود السكن والتأكد من سريانها وفاعليتها، ضمن منظومة تشغيلية متكاملة تهدف إلى تسهيل انتقال ضيوف الرحمن وتقديم الخدمات لهم بكفاءة عالية.

وأشار إلى أن استقبال الحجاج القادمين من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة بدأ اعتبارًا من أمس، لافتًا إلى وصول نحو 2500 حافلة ضمن عمليات التفويج، في إطار الخطط التنظيمية المعدة لاستقبال الحجاج بعد إتمام مناسكهم.