Icon

#يهمك_تعرف | صدور نتائج أهلية حساب المواطن للدورة 104 Icon ضبط مواطن لممارسته صيد الأسماك بدون تصريح واستخدامه أدوات محظورة Icon وزارة التعليم: تمديد فترة تسجيل رغبات الترقية لشاغلي الوظائف الإدارية Icon إخلاء طبي لمواطن من المغرب إلى السعودية لاستكمال علاجه Icon السعودية تعرب عن تضامنها ومواساتها لقطر إثر حادث الانفجار بأحد مصانع رأس لفان Icon واشنطن تسمح ببيع النفط الإيراني وسط محادثات للتوصل إلى اتفاق نهائي Icon العُلا ترسم مسارًا متكاملًا لحماية النمر العربي وتعزيز استدامته Icon توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية لتوطين اللقاحات البيطرية بالمملكة Icon في اليوم العالمي للإبل.. العُلا تحتفي بإرث الإبل وتعيد صياغة حضورها في المشهد الثقافي والرياضي Icon رئيس الحكومة اللبنانية يعلق على موقف الشرع تجاه لبنان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

إخلاء طبي لمواطن من المغرب إلى السعودية لاستكمال علاجه

الإثنين ٢٢ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٧:٢١ مساءً
إخلاء طبي لمواطن من المغرب إلى السعودية لاستكمال علاجه
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت السفارة السعودية لدى المملكة المغربية نقل مواطن سعودي إلى أرض الوطن عبر الإخلاء الطبي الجوي، بعد تعرضه لوعكة صحية استدعت استكمال علاجه داخل المملكة.

وأوضحت السفارة عبر حسابها في منصة إكس أن طائرة الإخلاء الطبي الجوي التابعة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع نفذت عملية النقل يوم الاثنين 22 يونيو 2026م، بالتنسيق مع السفارة في العاصمة المغربية الرباط.

وأكدت السفارة أن نقل المواطن جاء بعد تعرضه لحالة صحية تطلبت عودته إلى المملكة لمواصلة الرعاية الطبية والعلاج اللازم.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وحرصها المستمر على رعاية المواطنين السعوديين ومتابعة أوضاعهم داخل المملكة وخارجها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

المغرب يفوز على أسكتلندا بهدف دون رد في كأس العالم 2026
الرياضة

المغرب يفوز على أسكتلندا بهدف دون رد...

الرياضة