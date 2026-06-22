إخلاء طبي لمواطن من المغرب إلى السعودية لاستكمال علاجه

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أعلنت السفارة السعودية لدى المملكة المغربية نقل مواطن سعودي إلى أرض الوطن عبر الإخلاء الطبي الجوي، بعد تعرضه لوعكة صحية استدعت استكمال علاجه داخل المملكة.
وأوضحت السفارة عبر حسابها في منصة إكس أن طائرة الإخلاء الطبي الجوي التابعة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع نفذت عملية النقل يوم الاثنين 22 يونيو 2026م، بالتنسيق مع السفارة في العاصمة المغربية الرباط.
وأكدت السفارة أن نقل المواطن جاء بعد تعرضه لحالة صحية تطلبت عودته إلى المملكة لمواصلة الرعاية الطبية والعلاج اللازم.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وحرصها المستمر على رعاية المواطنين السعوديين ومتابعة أوضاعهم داخل المملكة وخارجها.