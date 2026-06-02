إرشادات تنظيمية لضيوف الرحمن لتسهيل مغادرتهم بعد أداء المناسك

دعت وزارة الحج والعمرة ضيوف الرحمن إلى الالتزام بجملة من الإرشادات التنظيمية الهادفة إلى ضمان مغادرة سلسة ومنظمة بعد إتمام مناسك الحج، مؤكدة أن التقيد بالتعليمات يسهم في تسريع إجراءات السفر والحد من الازدحام داخل المطارات.

وأكدت الوزارة أهمية استكمال إجراءات تسجيل الوصول قبل التوجه إلى المطار، إلى جانب ضرورة الحضور قبل موعد الرحلة بأربع ساعات على الأقل، بما يتيح إنهاء جميع الإجراءات اللازمة في الوقت المحدد دون تأخير.

كما شددت على ضرورة الالتزام بالتعليمات الجمركية وإرشادات بوابات المغادرة، وعدم ترك الأمتعة الشخصية دون مرافقة، حفاظاً على سلامة المسافرين وضمان انسيابية الحركة داخل مرافق المطارات.

وتأتي هذه الجهود ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى توفير تجربة سفر ميسرة وآمنة للحجاج، بدءاً من مغادرتهم المشاعر المقدسة وحتى عودتهم إلى بلدانهم بكل يسر وطمأنينة.