إشارات ذكية بتقنيات الذكاء الاصطناعي في تقاطع حيوي ببريدة

باشرت أمانة منطقة القصيم، بالتعاون مع مرور منطقة القصيم، تفعيل الإشارات الذكية في تقاطع طريق الملك سلمان مع طريق الملك عبدالعزيز بمدينة بريدة، ضمن جهودها الرامية إلى رفع كفاءة الحركة المرورية، وتحسين جودة الحياة من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة التقاطعات الحيوية.

ويعتمد النظام على تحليل الكثافة المرورية بشكل آلي وفوري؛ بما يسهم في تحسين انسيابية الحركة المرورية، وتقليل زمن الانتظار عند الإشارات الضوئية، إضافة إلى رفع مستوى السلامة المرورية، وتعزيز كفاءة التنقل داخل المدينة.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة القصيم نايف بن عبدربه النفيعي، أن تفعيل النظام في هذا التقاطع يأتي امتدادًا للمرحلة الأولى التي شملت التشغيل التجريبي للإشارات الذكية في تقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق الملك سعود بالدائري الشمالي، إلى جانب التوسع في تطبيقها بعدد من التقاطعات الحيوية بمدينة بريدة، ومنها تقاطعات طريق البيارق، ضمن خطة متكاملة لتطوير منظومة الحركة المرورية والاستفادة من التقنيات الحديثة في إدارة الطرق.

وأكد النفيعي أن المشروع يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء مدن ذكية ومستدامة، ويسهم في رفع كفاءة شبكة الطرق، وتحسين تجربة التنقل للسكان والزوار، مشيرًا إلى استمرار الأمانة في تنفيذ المبادرات النوعية التي تعزز جودة الحياة، وترتقي بالخدمات البلدية في المنطقة.