Icon

إشارات ذكية بتقنيات الذكاء الاصطناعي في تقاطع حيوي ببريدة Icon النرويج تحجز مقعدها في الأدوار الإقصائية بعد الفوز على السنغال بثلاثية Icon فرنسا تحسم تأهلها إلى دور الـ32 بثلاثية في شباك العراق Icon المنتخب السعودي يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة الرأس الأخضر في كأس العالم Icon السعودية تقود الموقف العربي في مجلس الأمن: دعم سيادة سوريا ورفض الاعتداءات الإسرائيلية Icon الجزائر تحسم مواجهتها أمام الأردن بهدفين مقابل هدف في كأس العالم 2026 Icon توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على 7 مناطق Icon الأسهم الأمريكية تُغلق على تباين Icon تزايد حركة الملاحة في مضيق هرمز Icon المدينة المنورة ثالث أكبر مناطق السعودية إنتاجًا للتمور بـ344 ألف طن سنويًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية
يعتمد النظام على تحليل الكثافة المرورية بشكل آلي وفوري

إشارات ذكية بتقنيات الذكاء الاصطناعي في تقاطع حيوي ببريدة

الثلاثاء ٢٣ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٤٣ صباحاً
إشارات ذكية بتقنيات الذكاء الاصطناعي في تقاطع حيوي ببريدة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

باشرت أمانة منطقة القصيم، بالتعاون مع مرور منطقة القصيم، تفعيل الإشارات الذكية في تقاطع طريق الملك سلمان مع طريق الملك عبدالعزيز بمدينة بريدة، ضمن جهودها الرامية إلى رفع كفاءة الحركة المرورية، وتحسين جودة الحياة من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة التقاطعات الحيوية.

ويعتمد النظام على تحليل الكثافة المرورية بشكل آلي وفوري؛ بما يسهم في تحسين انسيابية الحركة المرورية، وتقليل زمن الانتظار عند الإشارات الضوئية، إضافة إلى رفع مستوى السلامة المرورية، وتعزيز كفاءة التنقل داخل المدينة.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة القصيم نايف بن عبدربه النفيعي، أن تفعيل النظام في هذا التقاطع يأتي امتدادًا للمرحلة الأولى التي شملت التشغيل التجريبي للإشارات الذكية في تقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق الملك سعود بالدائري الشمالي، إلى جانب التوسع في تطبيقها بعدد من التقاطعات الحيوية بمدينة بريدة، ومنها تقاطعات طريق البيارق، ضمن خطة متكاملة لتطوير منظومة الحركة المرورية والاستفادة من التقنيات الحديثة في إدارة الطرق.

وأكد النفيعي أن المشروع يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء مدن ذكية ومستدامة، ويسهم في رفع كفاءة شبكة الطرق، وتحسين تجربة التنقل للسكان والزوار، مشيرًا إلى استمرار الأمانة في تنفيذ المبادرات النوعية التي تعزز جودة الحياة، وترتقي بالخدمات البلدية في المنطقة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد