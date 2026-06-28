اتهام قائد فريق الرأس الأخضر باغتصاب مترجمة المنتخب

يخضع ريان مينديز قائد الرأس الأخضر للتحقيق في تهمة اغتصاب مترجمة المنتخب خلال فترة أسبوع “فيفا” شهر مارس الماضي أثناء الاستعداد للمشاركة في كأس العالم 2026، والتي بلغ فيها المنتخب الدور الثاني للمرة الأولى في تاريخه بعد التعادل السلبي مع السعودية يوم الجمعة.

وتأهل منتخب الرأس الأخضر إلى الدور الثاني من كأس العالم 2026 ليواجه الأرجنتين في دور 32 بعد تعادله مع المنتخب السعودي سلبياً، إذ صعد وصيفاً خلف إسبانيا بثلاث نقاط.

وكشف موقع “غلوبو” البرازيلي الشهير عقب تأهل الرأس الأخضر إلى الدور الثاني أن القائد مينديز (36 عاماً) يخضع للتحقيق بسبب تهمة اغتصاب امرأة برازيلية كانت تعمل مترجمة للمنتخب أثناء تواجده في نيوزيلندا شهر مارس من العام الجاري.

ونشر الموقع المعروف صوراً للكدمات التي تلقتها المرأة والتي تزعم أنها حدثت خلال اعتداء مينديز عليها، وأرفقت معها تقارير علاجية من عيادة تعنى بالناجيات من العنف الجنسي والتي كشفت تعرضها إلى عدة كدمات، كما قدمت شكوى إلى الشرطة في ذلك اليوم.

وبحسب الموقع البرازيلي فإن الشرطة النيوزيلندية جمعت صوراً من كاميرات الفندق، وتنتظر الفحوص الجسدية التي خضعت لها المترجمة قبل توجيه الاتهام رسمياً لقائد المنتخب الأفريقي.